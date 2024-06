SÃO JOÃO

'Carroçada da Saúde' terá dois dias de festa junina no Centro de Salvador; confira

Evento reúne moradores da Saúde e bairros próximos

Publicado em 18 de junho de 2024 às 12:18

São João na Saúde, em Salvador Crédito: Divulgação

Em mais um ano, a 'Carroçada da Saúde' vai celebrar o São João no bairro do Centro de Salvador, com o espirito festivo junino, focando nos moradores dos bairros adjacentes.

O evento vai acontecer no dia 23 (domingo), com a 'Despedida de Solteiro do Jegue', onde o animal desfila pelas ruas em festa, distribuindo pulseiras vermelhas (para os comprometidos), amarelas (para os indecisos) e verdes (para os solteiros).

Já na segunda-feira (24) pela tarde é a vez do 'Casamento do Jegue', com o animal percorrendo as ruas ao lado de sua noiva, fanfarra de músicos entoando tradicionais canções junina. Por fim, na mesma noite, chega a hora da 'Lua de Mel do Jegue', com o casal desfrutando de sua noite de núpcias e recebendo os convidados no Bar do Léo, ao som animado e cativante do forró.

Um dos aspectos marcantes da 'Carroçada da Saúde' é a reverência ao jegue, animal de significado histórico para o povo nordestino. Os protagonistas do arrastão junino são confeccionados por papel machê.

Serviço:

O que: Carroçada da Saúde 2024



Carroçada da Saúde 2024 Atrações: banda de fanfarra



banda de fanfarra Quando: 23 (domingo) e 24 (segunda-feira) de junho de 2024, a partir das 15 horas



23 (domingo) e 24 (segunda-feira) de junho de 2024, a partir das 15 horas Onde: Saída do Bar do Léo, Largo do Godinho - Saúde / Salvador – Bahia.



Saída do Bar do Léo, Largo do Godinho - Saúde / Salvador – Bahia. Entrada: Gratuito (evento aberto ao público)