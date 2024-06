EX-COLEGUINHA

Com agenda de shows lotada, Simone Mendes passa por sete estados do Nordeste no período junino

Cantora passará por Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de junho de 2024 às 09:19

Simone Mendes Crédito: Divulgação

Considerada um dos grandes destaques da música brasileira, Simone Mendes se prepara para uma verdadeira maratona junina, com shows em sete estados do Nordeste nesta segunda quinzena do mês de junho.

A cantora, que foi a mais premiada do ano de 2023 e acumula mais de 13,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, irá passar pelo Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte em 10 dias a partir desta quinta-feira (20).

Entre os destaques da agenda da artista baiana, estão o São João 2024 de Patos, na Paraíba, no sábado (22); o São João de Mata, em seu estado natal, no domingo (23); e o São João de Aracati 2024, no próximo dia 27, no Ceará.

Em Salvador, o show está marcado para o próximo dia 28. Para todas as apresentações, Simone prepara um repertório com grandes sucessos como “Dois Tristes”, “Dois Fugitivos” e “Erro Gostoso”.

Agenda de shows de Simone Mendes