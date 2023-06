Como Cruz das Almas se tornou um dos grandes símbolos do São João na Bahia?

Você sabe como Cruz das Almas, no Recôncavo, se tornou um dos grandes símbolos do São João no estado da Bahia?



Das festas caseiras ao estrelato regional, o Arraiá do Laranjá surgiu atraindo turistas e admiradores da cultura junina. As históricas guerras de espada, com seu espetáculo de luz, consolidaram a reputação de Cruz das Almas como a cidade do São João.



