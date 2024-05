FÉ E HISTÓRIA

Como nasceu a devoção por Santo Antônio e seus costumes na Bahia

Trezena em homenagem ao santo inicia neste sábado (1)

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 07:30

Padre Jailson de Jesus segurando imagem de Santo Antônio Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Uma das mais populares do estado, a devoção a Santo Antônio completa 430 anos de história na capital baiana em 2024. Foi em 1648 que a comunidade de Santo Antônio Além do Carmo se tornou paróquia. No entanto, a primeira capela em homenagem ao santo foi instaurada no bairro anos antes, em 1594, erguida por Cristóvão de Aguiar Daltro. Segundo o atual pároco da igreja, Jailson de Jesus, o templo foi o primeiro atribuído à devoção a Antônio no Brasil. Naquele mesmo ano, os primeiros festejos foram realizados no mês de junho.

“A primeira igreja foi construída neste lugar aqui [no Largo de Santo Antônio]. Ela foi sendo ampliada até chegar à condição que nós estamos. A devoção de Santo Antônio veio de Portugal. As famílias já celebravam Santo Antônio. Quando foi construída a primeira igreja, a devoção, então, foi ganhando o contorno mais público”, explica padre Jailson.

Relatos históricos apontam que a igreja primitiva foi reformada pela primeira vez no início do século XVII, quando holandeses invadiram a cidade e ocuparam o templo. Em 1638, na segunda tentativa holandesa de conquistar Salvador, a igreja é citada como uma fortificação, reformada para constituir um baluarte da defesa da cidade.

E, embora seja conhecido por muitos como santo casamenteiro, a devoção ao santo é intensificada na cidade no século XVIII por pessoas que tinham contato com o mar e com atividades comerciais. “Com a construção das igrejas aqui na cidade, especialmente da Igreja de Santo Antônio da Barra ou outras igrejas que também lembravam Santo Antônio, como a própria igreja de São Francisco de Assis, a tradição só aumenta, passa a ser um santo cultuado por diversas pessoas. Além de ser um santo de causas privadas”, explica o historiador Rafael Dantas.

A relação com os casamentos, na verdade, não é atribuída diretamente à vida de Santo Antônio, mas surgiu porque dentro do período da trezena, de 1° a 13 de junho, é celebrado o Dia dos Namorados, no dia 12. “Os namorados iam até a Igreja de Santo António e pediam benção de Santo Antônio pelo namoro e para que o namoro chegasse a um matrimônio, que o amor fosse confirmado. Daí veio a tradição”, diz padre Jailson.

Ao longo dos anos, a devoção tomou conta de todo o estado, sendo passada de geração para geração. É comum, na Bahia, encontrar pinturas, imagens e quadro em homenagem ao santo. "Isso mostra a força da tradição ao longo do tempo. Minha avó, por exemplo, no Recôncavo da Bahia, tinha no seu altar várias pinturas e fotografias de Santo Antônio”, diz Dantas.

Trezena

Como parte muito importante do São João do Centro Histórico, uma rica programação que começa dia primeiro e vai até o dia 13 de junho marcará a celebração dos 430 anos de devoção a Santo Antônio, na paróquia do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, primeira igreja consagrada ao santo em todo o Brasil.

01/06 – Sábado – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de fé. Bênção dos Pais.

02/06 - Domingo – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade mariana. Bênção das Mães.

03/06 - Segunda-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de discípulos. Bênção das Crianças.

04/06 - Terça-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade sacramental. Bênção da água.

05/06 - Quarta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade missionária. Bênção dos noivos e namorados.

06/06 – Quinta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade praticante da Palavra. Bênção das Chaves.

07/06 - Sexta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade solidária. Bênção dos avós.

08/06 - Sábado – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de irmãos. Bênção dos Jovens.

09/06 – Domingo 10h30 – Carreata pelas ruas da paróquia; 19h30 – Trezena; Tema: Paróquia: uma comunidade de peregrinos morando ao lado; Bênção da Família.

10/06 - Segunda-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade geográfica e afetiva. Bênção da enfermos.

11/06 - Terça-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade que vive a unidade. Bênção dos comerciantes e empresas.

12/06 - Quarta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade pastoreada por um pároco. Bênção dos artistas.

13/06 – Quinta-feira – Festa de Santo Antônio

06h – Alvorada;

06h30 – Missa Paroquial;

08h – Missa Paroquial;

09h30 – Missa Paroquial;

11h – Missa Paroquial;

16h30 – Missa de consagração do novo altar da Igreja de Santo Antônio com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha;

18h – Procissão pelas ruas dos bairros de Santo Antônio e Barbalho;

19h30 – Trezena Campal; Tema: Paróquia: uma comunidade em um barco que leva para o céu; Bênção do pão.