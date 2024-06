COMPRAS

Confira o horário de funcionamento das feiras e mercados municipais na semana junina

De acordo com a Coordenadoria de Feiras e Mercados da Secretaria Municipal de Ordem Pública (CFM/Semop), até o próximo dia 22 os espaços funcionarão até as 18h e, no domingo (23), o funcionamento dos espaços será até as 13h. A exceção será aplicada no Mercado de Periperi e no Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (Nacs) Itapuã, que estarão abertos até as 19h na sexta-feira (21) e no sábado (22), e até as 18h no domingo (23). Já no dia 24 de junho, quando é celebrado o São João, o horário de funcionamento dos mercados será das 7h às 13h e as feiras, das 6h às 13h.