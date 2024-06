SOBE O SOM JUNINO

Conheça Eriton Marx, o forrozeiro que tem nome de filósofo alemão, mas toca o forró raiz do Brasil

Ele é um dos artistas apresentados na edição 2024 do projeto Sobe o Som , do jornal Correio

Conheça Eriton Marx (@forroeritonmarx), um artista que traz o autêntico pé de serra aos palcos. Seu nome artístico é inspirado no seu próprio nome e em Karl Marx, para se diferenciar de outros artistas. Influenciado por ícones como Luiz Gonzaga, Flávio José e Estakazero, Marx toca um forró pé de serra tradicional e universitário. Com composições próprias, muitas em parceria com Adenilton Ferreira, suas músicas falam sobre paixões no forró. Já se apresentou no festival Forró Verde Oliva e em outros eventos, sempre com a mesma emoção e dedicação.