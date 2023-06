CORREIO vai levar quatro pessoas para o Forró do Sfrega com direito a bate e volta

. Crédito: Divulgação

Quer curtir o forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim, com acompanhante e ainda com direito a bate e volta saindo de Salvador? Se você for assinante do CORREIO seu desejo está mais perto de ser realizado. O jornal, através do Clube Correio, em parceria com o Forró do Sfrega e a Elitur Eventos, dará um par de ingressos para dois assinantes com direito ao bate e volta da Elitur Eventos.Ou seja, dois assinantes serão premiados sendo que cada um poderá levar uma pessoa como acompanhante. Para concorrer a premiação, basta participar do concurso de frases no site do Clube Correio, contando o quanto está empolgado para os festejos juninos e porque merece curtir o Sfrega. As frases podem ser enviadas até o dia 18 de junho.

Celebrando 23 anos em 2023, o evento vai acontecer no dia 24 de junho, na cidade do Senhor do Bonfim, no Recôncavo da Bahia. O Sfrega 2023 vai contar com 10 horas de festas, dois espaços para curtir o evento na Fazenda Sfrega e atrações de peso: Raí Saia Rodada, Léo Santana, Tarcísio do Acordeon e Thiago Aquino.

Além do concurso cultural, todo assinante do jornal tem desconto exclusivo de 10% no Forró do Sfrega, uma das festas tradicionais mais procuradas no São João da Bahia. "A parceria entre o Sfrega e o Clube Correio já vem de alguns anos e para nós é uma grande alegria ter um dos mais fortes veículos de comunicação da Bahia com a gente, especialmente porque o Correio atinge todo o estado e chega até os Sfregueiros espalhados por todas as regiões. Além disso, as vantagens que o Clube oferece para os assinantes também aquece as nossas vendas e traz visibilidade para o evento", diz Gabriela Coutinho, responsável pelo evento.

Para quem pretende ir à festa por meio do famoso bate-volta, o Clube Correio também fechou parceria com a Elitur Eventos, que vai oferecer o serviço com até 15% de desconto. O gestor da Elitur Eventos, Elielton Dias, explicou como funcionará o bate e volta. "Muita gente decide ir em cima da hora. Esse ano, não teremos open-bar com o cancelamento de muitas festas, mas estamos animados. A saída está prevista para 5h da manhã. ", detalha.

Confira o roteiro: