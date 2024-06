Cuidados com a rede elétrica durante os festejos juninos são alertados pela Neoenergia Coelba

Desde o momento da montagem da decoração dos arraiais, das quermesses, das barracas, dos palcos e até mesmo das fogueiras, é preciso redobrar os cuidados com a rede elétrica ao seu redor. A Neoenergia Coelba emitiu um alerta para evitar que as festas sejam apagadas por incidentes com a fiação.

Confira os cuidados:

Enfeites como as típicas bandeirolas, faixas e outros adereços devem ser produzidos com materiais não condutores de eletricidade e não podem ser fixados próximos da fiação elétrica. Jamais devem ser amarrados aos postes da distribuidora ou mesmo aos fios condutores de eletricidade.

Tenha atenção redobrada com a montagem e fixação dos chamados “cordões de luzes” que enfeitam as ruas nesta época do ano. Eles só devem ser feitos com material que não ofereça risco de choque elétrico, além de uma distância de pelos menos 2,5 metros da rede elétrica.