SOBE O SOM JUNINO

Edy Xote: conheça o forrozeiro apaixonado pelo ritmo desde criança

Ele é um dos artistas apresentados na edição 2024 do projeto Sobe o Som, do jornal Correio

Eduardo Bastos

Publicado em 25 de junho de 2024 às 13:03

Projeto do Correio dá visibilidade às bandas juninas desde 2021 Crédito: Eduardo Bastos/Correio

Influenciado por parentes, Edy Xote (@edyxote) começou a cantar forró ainda criança. O nome ‘Edy Xote’ surgiu quando ele notou que as pessoas paravam de dançar após o baião, mas não paravam quando ele cantava xote. Suas principais influências musicais incluem Flávio José, Flávio Leandro, Petrúcio Amorim, Irah Caldeira, Joquinha Gonzaga, Nando Alves e Acioly Neto. Edy toca forró tradicional e suas composições próprias são poesias cantadas que descrevem as riquezas nordestinas, sempre mantendo a identidade cultural. O artista já se apresentou em diversos festivais e eventos importantes do forró na Bahia, Sergipe e Alagoas. Confira sua agenda de junho nas redes sociais!

O Sobe Som é uma iniciativa do #correio24horas, lançada no São João de 2021, para apoiar artistas de música independente da Bahia. Com a curadoria de Eduardo Bastos, em 2024, teremos novos grupos e artistas de forró nas nossas redes! Fiquem ligados.