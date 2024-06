SÃO JOÃO NO NORDESTE

Léo Santana bate recorde de público em show junino no Ceará

A cidade conta com uma das maiores festas de São João do país e recebeu o cantor baiano pela segunda vez. Léo Santana levou para o palco um show especial preparado exclusivamente para o período junino.

Segundo a organização do evento e a Prefeitura de Maracanaú, os portões tiveram que ser fechados antes mesmo do início do show, pois já havia no espaço mais de 140 mil pessoas, atual recorde de público da festa.