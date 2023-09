Luiz Caldas lança álbum de forró para festejar o São João

Luiz Caldas já gravou mais de 120 canções do forró, teve Luiz Gonzaga como amigo e padrinho musical, e foi indicado ano passado ao Grammy Latino pelo álbum de forró Remelexo Bom (Junho 2021) na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa. Está claro, portanto, o amor e a intimidade do músico com o ritmo nordestino. Por isso, o pai da axé music lança nesta quinta (1) Tradição, seu 12º álbum junino. O trabalho está disponível para download no site do artista e para escuta nas principais plataformas de streaming musical.

São dez canções com letras que trazem o imaginário divertido da festa junina em plena harmonia com a sanfona, a zabumba e o triângulo. Mais uma obra de Luiz Caldas que abraça a causa de gravar e preservar estilos musicais, razão de ser do projeto de lançamentos mensais de discos que ele realiza desde 2013. divulgação "Eu escutei algumas vezes esse disco antes de colocar o nome e não poderia ser outro. Batizei de 'Tradição' porque achei ele a cara do Nordeste, do São João, e representa muito bem a nossa festa. Eu mantenho a originalidade dos instrumentos usados no forró desde a sua raiz e ficou um disco muito prazeroso de escutar", comemora Luiz, que faz de Tradição seu 36º álbum do projeto de lançamentos mensais,