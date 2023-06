Mari Fernandez e Mastruz com Leite fazem show em Amargosa neste domingo (25)

O terceiro dia do São João de Amargosa, no Centro-Sul do estado, teve forró raiz, piseiro e forró de vaquejada. A Praça do Bosque, onde foi montado o palco principal, ficou movimentada. Neste domingo (25), será a vez de Mari Fernandez e Mastruz com Leite. A festa começa às 16h. Além disso, acontece também o tradicional arrastão da Zona Rural e a apresentação do Bumba-Meu-Boi.

Palco está montado na Praça do Bosque, em Amargosa. Crédito: Manuela Cavadas

A noite de sábado (24) começou com a apresentação de um grupo local, Caçulas do Forró. Em seguida, subiu ao palco Santanna, o Cantador, que apresentou um repertório com clássicos do forró raiz, como ‘Se avexe não’ e ‘A Natureza das coisas’. No meio do show, ele desceu do palco para cantar junto com o público.

Na sequência, foi a vez da dupla Iguinho e Lulinha, conhecida pelo ritmo forró de vaquejada. O repertório teve músicas do CD Eu Falei Forró Vol.3. Apesar da produção ser nova, o público conhecia as letras e acompanhou em coro, como a canção ‘Origem de Matuto’.

A noite teve também o cantor Lucas Viana, o Rei do Repertório, que misturou toada, vaquejada e piseiro, e fez a multidão dançar. A noite foi encerrada pela banda Toque Dez, liderada por Milsinho, e o público arrochou até o amanhecer do dia.

Neste domingo (25), a festa começa às 16h com o Arrasta-pé Zona Rural. A programação do palco Gonzagão terá início às 19h com a dupla Franklin e Mira comemorando mais de três décadas de carreira; Pacheco, e Bando Farinha de Guerra; Mari Fernandez; Junior Bastos e Mastruz com Leite.

O São João de Amargosa, que acontece de 22 a 25 de junho, deve movimentar cerca de R$ 30 milhões em negócios nos quatro dias de festa.

Arrasta-pé Zona Rural

Neste ano, o trio do Arrasta-pé Zona Rural está comemorando 20 anos de arrastão da nação forrozeira. Ele faz parte da tradição de Amargosa e sempre sai no último dia de São João para animar os trabalhadores que atuaram durante a festa. Para celebrar a data, o percurso do desfile foi ampliado.

O projeto é do músico e filho do município, Peu Meurray, que deu espaço para os artistas de Amargosa e região. As atrações são: o cantor e compositor Arquilino; a compositora de samba junino, D. Santa; e Seu Bento da Guitarra. Também está prevista para o Arrastão Rita Barreto, cantora e compositora trans de samba junino. Já fizeram parte do Arrasta Pé da Zona Rural figuras conhecidas do grande público, como Seu Jorge e Saulo.

No último dia da Vila, o Bumba-Meu-Boi chega para se despedir com muita irreverência dos visitantes de Amargosa. Mas ainda dá tempo de aprender, gratuitamente, a dançar forró e de aproveitar o som da sanfona de Miula Sanfonêra, Sr. Júlio Sanfoneiro, a banda Sol Black, o Trio Pirilampo e o Forró Top. A Vila abre às 9h e segue com apresentações e manifestações culturais até às 19h.