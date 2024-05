430 ANOS DE DEVOÇÃO

Nome de bairro, padaria e escola: Santo Antônio está presente em vários pontos da capital

Devoção ao santo completa 430 anos em 2024

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 06:45

Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Salvador tem como padroeiro oficial São Francisco Xavier, mas é bem verdade que a cidade é preenchida de homenagens e menções a Santo Antônio, celebrado por brasileiros e portugueses no dia 13 de junho. Na capital baiana, além de apadrinhar inúmeras capelas, o santo português dá nome a bairro no Centro Histórico e a diversos estabelecimentos comerciais.

O Santo Antônio Além do Carmo é um dos bairros mais antigos da cidade. Os primeiros registros possuem menções ao século XVII, quando a primeira capela em homenagem ao santo foi erguida no país. O bairro é limitado por Barbalho e Carmo, tem início na Cruz do Pascoal e termina no largo de Santo Antônio, onde é possível apreciar a Baía de Todos os Santos.

Andando pelas ruas do bairro, imagens do santo são facilmente identificadas nas fachadas das casas. Estabelecimentos comerciais com o nome do santo católico também são encontrados. É o caso da panificadora Santo Antônio, localizada na Rua Direita do bairro, com serviços de delivery e retirada.

São muitas as escolas que recebem o nome do ‘santo casamenteiro’ na capital baiana. Entre elas, estão o Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), em Pernambués; a Escola Comunitária Santo Antônio, em Periperi; e o Colégio Antônio de Pádua, em Pau Miúdo. Além disso, Antônio dá nome a um hospital das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e a um bar no bairro de Pernambués.

No mês de junho, três santos católicos são celebrados com fervor no estado: Santo Antônio, São João e São Pedro. Embora a festa de São João, no dia 24, seja a maior, a devoção mais forte é do primeiro. “Com a construção das igrejas aqui na cidade, especialmente da Igreja de Santo Antônio da Barra ou outras igrejas que também lembravam Santo Antônio, como a própria igreja de São Francisco de Assis, a tradição só aumenta, passa a ser um santo cultuado por diversas pessoas. Além de ser um santo de causas privadas”, explica o historiador Rafael Dantas.