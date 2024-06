HGE

Número de vítimas de queimaduras aumenta 69% durante São João

Hospitais do interior registraram queda em 2023

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 14:24

HGE tem aumento no número de pacientes com queimaduras durante o São João Crédito: Divulgação

O número de pacientes com queimaduras durante o São João teve aumento de 69% no Hospital Geral do Estdo (HGE), em Salvador. A unidade que é referência para o tratamento de queimados apresentou um aumento no número de ocorrências, saindo de 23 atendimentos no período em 2022 para 39 em 2023. Os dados são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Já os hospitais do interior registraram queda. No Hospital Regional de Juazeiro, no São João de 2022, nos dias 23 e 24 de junho, foram registradas oito ocorrências. Já em 2023, no mesmo período, o número caiu para três ocorrências, representando uma queda de mais de 62% no número de vítimas de queimaduras provenientes dos festejos juninos.

No Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) foram registradas 12 ocorrências de 23 a 24 de junho de 2022, em 2023, o número caiu para sete ocorrências, representando uma queda de mais de 41% no número de atendimentos motivados por queimaduras.

Assistência em 2024

A Bahia conta com três centros de tratamento de queimados. Eles estão instalados nos hospitais Geral do Estado (HGE), em Salvador, Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) e do Oeste (HO), em Barreiras. As três unidades são integrantes da rede da Sesab.

A pasta de Saúde reforçará a assistência durante o São João. Com reforço nos plantões médicos, de enfermagem e administrativo no Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, e Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, a Sesab preparou um esquema especial de assistência durante os festejos juninos.

O reforço na assistência acontecerá principalmente no HGE e no HRSAJ, hospitais com unidades especializadas em tratamento de queimados. O Hospital do Oeste, em Barreiras, que também dispõe de unidade de queimados, estará pronto para atendimentos na região. No norte do estado, o Hospital Regional de Juazeiro tem leitos destinados para vítimas de acidentes que causem queimaduras.

Além dos hospitais, serão montados três postos de atendimento para os festejos em Salvador, localizados no Parque de Exposições, em Paripe e no Pelourinho. Eles estarão prontos para os primeiros atendimentos de urgência. O funcionamento será em parceria coma Secretaria Municipal de Saúde de Salvador.

A secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, aponta que serão mais de mil plantões extras para as ações da Sesab no período junino. “Sempre desejamos que ninguém precise de atendimento nos hospitais, mas, em caso de necessidade, teremos equipes a postos, principalmente nas unidades especializadas no tratamento de queimaduras”, afirma a titular da pasta. Roberta Santana ainda acrescenta que todas as unidades hospitalares estaduais estarão de prontidão 24 horas para qualquer ocorrência.

Testagem

Outra iniciativa durante o São João serão as ações de prevenção e testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Para a testagem, serão montados sete postos. Nas cidades de Amargosa, Irecê e Santo Antônio de Jesus os testes poderão ser feitos de 19 a 24 de junho.

Em Senhor do Bonfim, o estande atenderá de 19 a 23 de junho, enquanto que em Ibicuí será de 20 a 24 de junho e em Cachoeira de 21 a 25 de junho. Em Salvador, o posto montado no Parque de Exposições já realizou testes entre 13 e 15 deste mês e voltará a funcionar de 21 a 24 de junho e de 28 de junho a 2 de julho.

Nos locais, será possível realizar testes rápidos para a detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C e ter acesso à distribuição de preservativos femininos e masculinos, além de aconselhamento sobre prevenção, sexo seguro e também encaminhamento para tratamento, no caso de testes positivos.