FESTA JUNINA

Onde dançar forró nos shoppings; saiba mais

A atmosfera dos empreendimentos tem sido transformada para ter o gostinho das festas do interior

O São João está se aproximando e diversos shoppings de Salvador prepararam programações especiais e gratuitas para celebrar essa tradicional época do ano. Entre as atividades oferecidas, há animados arraiás, com músicas e danças típicas, além de atrações especialmente voltadas para o público infantil.