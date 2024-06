SÃO JOÃO

Parque Costa Azul tem programação infantil até amanhã (24)

Com direito a cotação de história, brincadeiras, barraquinhas temáticas, brinquedos infláveis e atrações musicais, criançada aproveita a festa junina com muita diversão

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 23 de junho de 2024 às 16:26

Na programação deste domingo, ainda tem show do Grupo Canela Fina, às 16h30 Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Sofia, de 5 anos, mal chegou no arraiá já correu para o pula-pula. De vestido rodado e quadriculado, como a tradição pede, foi difícil a mãe, Eunice Santos, segurar. Em menos de um minuto, Sofia já estava descalça curtindo a brincadeira. "Começamos nosso São João hoje. É uma festa que tanto eu, como ela gostamos muito. Ainda mais de férias, não tem jeito, a gente tem que colocar as crianças para gastar essa energia toda", afirma a mãe, que saiu com a filha de Massaranduba, na Cidade Baixa para aproveitar a programação do São João das Crianças, no Parque Costa Azul.

Sofia Silva, 5 anos, aproveitou todos os brinquedos Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

"Antes a gente não tinha nada assim, a programação em Salvador era muito restrita, principalmente, para crianças. Mais tarde, a gente vai aproveitar a festa mesmo que tem na rua, no bairro onde moro. Mas ter essa opção na programação hoje foi muito bom", completa.

Na programação que vai até amanhã, além de maquiagem infantil, brinquedos infláveis, cama elástica, touro mecânico e brincadeiras, mais barraquinhas com lanchinho, pipoca, contação de história e apresentação de grupos infantis também. O São João começou desde cedo para a outra Sofia, de 2 anos. A mãe Elaine Alves e o pai, Luciano Gentil, deixaram de viajar para o interior, coisa que sempre fizeram antes de Sofia nascer, mas já acenderam a fogueira no coração da filha com o amor pela festa.

Elaine Alves e Luciano Gentil, não viajaram para o interior, mas não deixaram de curtir o São João com a pequena Sofia, de 2 anos Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

"A gente não pode perder isso nunca, é memória, infância. Quando eu era criança, meu São João sempre foi de roça, sempre viajei. Depois que engravidei, não peguei estrada ainda. Está muito frio no interior para ela, mas ano que vem, com certeza, ela já vai cair na estrada com a gente", diz a mãe.

Sofia já aproveitou a festança mais do que muita gente grande: já foi para forró no shopping durante a semana, ontem conheceu o São João no Pelourinho. E hoje, a animação foi no Arraiá do Parque Costa Azul. "Ela amou e é super vaidosa. Na hora da maquiagem, ficou quietinha, mesmo a gente sabendo que as ‘Sofias’ são abençoadas, cheias de energia. Ela já está gostando do São João. Eu, como mãe, estou 'frita'", garante Elaine.

Festa continua

Quem também aproveitou o arraiá na capital foi o casal Tereza Nascimento e Almiro Junior, que trouxeram os filhos Maria Fernanda, de 10 anos, e Paulo Henrique, de 2 anos. As crianças mudaram a rotina dos pais, que antes não saíam muito no São João. "Não sou muito de curtir o São João em Salvador, antes, não tinha muitas atrações para crianças, então, ficávamos em casa mesmo. Mas vi que ia ter essa programação no parque e decidimos vir para que eles pudessem se divertir, até porque é uma festa de que eles gostam muito. Hoje é bem mais fácil ficar essa época na capital", ressalta Tereza.

Tereza Nascimento, Almiro Junior e os filhos Paulo Henrique, 2 anos e Maria Fernanda, 10 anos chegaram cedo ao arraiá Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Foi um compromisso no trabalho que impediu que a enfermeira Cátia Rocha não viajasse com a filha Marina, de 5 anos, para o interior de Pindobal, que fica ali próximo de Alagoinhas. "Não consegui viajar esse ano. Porém, achei ótimo ter essa programação para crianças. É a primeira vez que vejo e realmente achei muito bom. Espero que tenha também em outros anos". Marina se empolgou com a maquiagem infantil e pediu até o espelho para a mãe para ver como ficou. "Ela fica realmente encantada. É nossa cultura, a cultura do nordestino. Ela tem que conhecer nossas raízes".

Marina Rocha, 5 anos, não abriu mão da maquiagem junina Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

De última hora, a assistente social, Belra Ferreira, também não conseguiu viajar com o filho Guilherme, de 6 anos. O coração até apertou porque a família inteira pegou o caminho para Gandu. "Senti um pouquinho não ter ido. O acesso estava muito ruim, minha mãe não quis ir esse ano e acabei ficando. Aí vi nas redes sociais que iria ter essa programação infantil e achei muito legal, principalmente porque é gratuito".

Além de aproveitar o arraiá com Guilherme, a vinda ao parque tinha ainda outro motivo: "A intenção de vir para cá também tem a ver com esse esforço que a gente precisa fazer em afastar as crianças das telas. Como ele está de férias, vai pintar o sete aqui, gastar essa energia que nem vai lembrar de uma tela. A criança tem que explorar, interagir com outras crianças. Claro que a tecnologia é importante, mas essa vivência também e não podemos deixar que isso se perca", defende. Hoje à noite, Belra vai levar Guilherme no Pelourinho. "Quero dar uma passadinha lá com ele, levar minha mãe também. Mas lá em casa, claro, tem um milho e licorzinho me esperando".

Guilherme Aragão, 6 anos, chegou cheio de energia para curtir o arraia infantil Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Amanhã (24), a programação começa cedo, logo de manhã, a partir das 11h, com pinturinha facial com a Turma da Lara. Meio-dia tem Contação de história: O Macaco e a Velha, com Thais Bonfim, e às 13h30 é hora das brincadeiras com Tio Paulinho. Às 14h30 tem show de mágica com o mágico Lorran. Em seguida, Forró Pé de Palhaço com os Musiclauns e recreação, com Tio Van. A festa só termina depois das 16h30 com a turma do Arraiazin do Trio Buruá.

SERVIÇO

Domingo (23)

. 16h: Recreação, com Tio Van

. 16h30: São João Canela Fina

Segunda-feira (24)

. 11h: Pinturinha facial, com a Turma da Lara

. 12h: Contação de história: O Macaco e a Velha, com Thais Bonfim

. 13h30: Tio Paulinho

. 14h30: Show, com o Mágico Lorran

. 15h: Forró Pé de Palhaço – Musiclauns

. 16h: Recreação, com Tio Van

. 16h30: Arraiazin do Trio Buruá