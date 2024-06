SEGURANÇA

PM amplia policiamento na Bahia durante São João

Operação segue até 28 de julho

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 11:08

Polícia militar Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) ampliou as ações ostensivas com a Operação Festejos Juninos 2024, que acontece nos 417 municípios baianos, inclusive nas rodovias estaduais. Com início em maio, a Operação seguirá até 28 de julho.

No planejamento para o período junino, o Comando de Operações Policiais (COPPM) escalou 18 mil policiais militares em regime ordinário e em plantões extras para oferecer mais segurança a baianos e turistas. Na capital, a PM reforçará o policiamento nas principais festas, que acontecem no Parque de Exposições, no Pelourinho (Centro Histórico) e no bairro de Paripe (Subúrbio Ferroviário), além de ter atenção especial nas vias de acesso, estações de transbordo e terminais marítimos.

Nas cidades do interior onde acontecem os tradicionais festejos juninos haverá reforço de policiais militares em regime de plantão, em municípios como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Cachoeira, Amargosa, Ibicuí, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Irecê e Juazeiro.

A Polícia Militar também vai estender as ações de fiscalização e patrulhamento nas rodovias estaduais, diante do fluxo das pessoas que viajam para o interior. O Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CPRv), que envolve o Batalhão de Polícia Rodoviária e as Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (Itabuna, Brumado e Barreiras), empregará 450 policiais militares.

A fiscalização será feita com a utilização de radares para monitorar os limites de velocidade permitida nas rodovias, de etilômetros para verificar o uso de bebida alcoólica combinado à direção pelos motoristas, do porte obrigatório de documentos (condutor e veículo), além de abordagens preventivas para coibir a circulação de drogas e armas de fogo. A operação conta com o investimento de R$ 19 milhões do governo estadual.

A PM orienta a importância de todos os passageiros do veículo utilizarem o cinto de segurança; alerta aos condutores sobre o estado de conservação de pneus para evitar acidentes, bem como a não manusear o aparelho celular ao dirigir.