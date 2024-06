GUIA DAS ESTRADAS NO SÃO JOÃO

Precisa abastecer ou trocar o pneu? Veja onde encontrar postos de combustível e borracharias nas estradas

Nas ruas da capital e do interior, as bandeirolas coloridas e as vendas de licor a cada esquina são o anúncio de que o clima junino já está em vigor. Em todo canto, é possível parar e ouvir, ainda que de longe, o som do forró sanfonado na voz de um artista em algum palco, na rádio ou no cantarolar de um legítimo baiano apaixonado pelo São João. Em Salvador, desde o dia 11 deste mês, o soteropolitano já pôde ter um gostinho maior do arrasta-pé no Centro Histórico e, desde quinta-feira (13), também pôde desfrutar da festa com atrações de grande renome no Parque de Exposições. Mas se engana quem pensa que o tradicional êxodo para o interior não vai ter vez diante das atraentes opções reservadas pela capital. De acordo com a VIABAHIA, concessionária responsável pelas BR-324 e BR-116, mais de 370 mil veículos devem passar pela BR-324 durante o período festivo. Isso corresponde a um crescimento de 34% no fluxo de veículos, em comparação com dias convencionais. Na BR-116, o fluxo de veículos deve ter aumento de 15,5%, entre os dias 19 e 25 de junho.