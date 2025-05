DÁ PARA ACREDITAR?

Homem fingia ser PM para almoçar de graça e conquistar mulheres

Jovem foi preso em flagrante com fardas de grupos especiais da Polícia Militar de Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na sexta-feira (9), em Goiânia, um homem de 27 anos que se passava por integrante de batalhões especializados da corporação. Conforme apurações preliminares, o objetivo do jovem ao usar a indumentária típica de policiais era almoçar de graça em restaurantes e conquistar mulheres. >

Ele também simulava estar em ação e fazia abordagens. As situações eram registradas em vídeos e fotos, algumas delas eram postadas nas redes sociais.>

Natural do estado do Pará, o falso policial ainda não possui passagens criminais. No momento da prisão, que foi feita em flagrante, o homem usava um fardamento da PMGO.>