Público toma conta de praça no Pelourinho para ver quadrilhas

Esta é a segunda edição da arena ‘Arromba-chão’, dedicada exclusivamente à tradição das quadrilhas. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Nem todo mundo ‘foi-se embora pra o sertão’, como diz a canção ‘Fogo sem Fuzil’, do Rei do Baião. Prova disso é o público que tomou conta da Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, para assistir às três quadrilhas juninas que se apresentaram durante a noite desta quinta-feira (22).



Os grupos Germe da Era, de Pero Vaz; Forró do Luar, de Massaranduba; e a campeã brasileira Asa Branca, do Cabula, abrilhantaram a antevéspera de São João, na abertura da segunda edição da arena ‘Arromba-chão’, dedicada exclusivamente à tradição das quadrilhas.

As duas primeiras, infantis, e a última, adulta, mesclaram juventude e experiência na valorização de uma cultura que luta para se manter viva. A sobrevivência das tradições ano após ano, sobretudo na capital, em muito se deve à transmissão de geração para geração.

Acostumada a estar entre os pares da dança, a autônoma Gisela Santos, de 21 anos, acompanhou, pela primeira vez, uma apresentação de seu filho Márcio Guilherme, 5, com a Forró do Luar. “Eu fico muito orgulhosa. Meu coração se enche de alegria porque eu já fui quadrilheira e sei qual é a sensação. Já chorei bastante”, disse.

Quadrilhas mesclaram juventude e experiência na valorização de uma cultura que luta para se manter viva. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Aprovação

Morando em Salvador há apenas um ano, a poeta e pesquisadora paulista Carmen Faustino, 44, elegeu a apresentação de quadrilhas no Pelô para ser seu primeiro contato com o São João no Nordeste. “Este ano é o primeiro que eu consigo vir, e tá sendo incrível”, definiu.

“A gente tem festa junina em São Paulo, mas não é nessa grandiosidade que é aqui, com as comunidades envolvidas”, falou Carmen, admirada, que ainda pretende aproveitar o período para conhecer outra tradição local, o samba junino. “Eu prefiro a parte mais tradicional que os megapalcos”, garantiu.

Se para a paulista recém-chegada, admirar o envolvimento de plateia e quadrilheiros é especial, para o praticante Alberto Alves, 40, nem se fala. Na chegada do grupo Asa Branca à arena, ele fazia questão de gritar, cumprimentar e demonstrar apoio aos amigos, mostrando que os braços que se unem durante a quadrilha permanecem entrelaçados mesmo depois do fim da dança.

“Eu tenho 40 anos e sou quadrilheiro há mais de 20. Fui noivo da Asa Branca anos atrás e conheço a maioria das quadrilhas de Salvador”, explicou a emoção. “É sempre bom viver, ver e ter certeza que a tradição continua viva.”

O presidente da Fundação Gregório de Mattos — órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) — Fernando Guerreiro ressaltou a importância do movimento de apoio à dança de quadrilha, realizado pelo município desde o ano passado. “A quadrilha é uma tradição que ainda está passando por uma fase muito difícil. A Bahia já teve mais de 150 quadrilhas, e hoje, talvez, não chegue a 15”, lamentou.

“Se você observar, os figurinos são bem cuidados, as pessoas fazem com muito amor e é uma marca identitária muito forte”, avaliou Guerreiro. “Para mim, é uma coisa que tem que crescer mais e desenvolver trabalhos também durante o ano, além do São João.”

Parque de Exposições

Na abertura do São João no Parque de Exposições, uma das atrações mais esperadas foi o potiguar Dorgival Dantas, cantor de sucessos como 'Destá' e 'Tarde Demais'. Outras atrações de peso da primeira noite de festas foram Wesley Safadão, Thiago Aquino e Xand Avião. Subiram ao palco, ainda, os cantores Jeanne Lima, Dan Valente, Priscila Senna e Junior Marques.

Programação desta sexta (23)

As programações promovidas em Salvador pela prefeitura e pelo governo do estado seguem nesta sexta-feira (23), com shows no Parque de Exposições, no Pelourinho e em Paripe, no subúrbio ferroviário.

O Parque de Exposições será aberto às 17h, e assim permanece até a meia-noite ou até a lotação máxima. O acesso é pela Avenida Paralela, e há um espaço para a doação de alimentos não perecíveis para a campanha 'Bahia Sem Fome'.

Pelourinho (Praça da Cruz Caída)

20h: Festival de Quadrilhas Juninas — Arraiá das Marias.

Pelourinho (Largo Terreiro de Jesus)

Falamansa;

Clayton e Romário;

Fabio Carneirinho.

Paripe

19h30: Marcinho Sensação;

21h: Kevi Jonny;

23h: Nenho.

Parque de Exposições

18h: Thiago Brava;

19h: Seu Maxixe;

20h10: Hugo e Guilherme;

21h40: Simone Mendes;

23h10: Mari Fernandez;

0h40: Clayton e Romário;

2h10: Zé Vaqueiro;

3h40: Matheus Fernandes.