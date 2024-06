SOBE O SOM JUNINO

Santo Xote: conheça a banda de forró entre amigos do bairro de Brotas

Eles são uma das bandas apresentadas na edição 2024 do projeto Sobe o Som, do jornal Correio

Eduardo Bastos

Publicado em 25 de junho de 2024 às 12:44

Projeto do Correio dá visibilidade às bandas juninas desde 2021 Crédito: Eduardo Bastos/Correio

Do bairro de Brotas, em Salvador, a banda Santo Xote (@santoxote) foi formada oficialmente em 2017, quando o cantor Társis Ulysses convidou amigos músicos para animar as festas juninas da cidade. O nome da banda faz referência à música do Falamansa, que diz "Pra surdo ouvir, pra cego ver que o ‘Santo Xote’ faz milagre acontecer". Suas principais influências musicais são clássicos como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino e contemporâneos como Mestrinho, Cordel, Trio Dona Zefa, Flávio José e Estakazero. A Santo Xote toca forró tradicional e possui composições próprias que falam de amor, positividade, sonhos, alegria e cultura nordestina. Confira a agenda completa da banda em seus perfis nas redes sociais!

O Sobe Som é uma iniciativa do #correio24horas, lançada no São João de 2021, para apoiar artistas de música independente da Bahia. Com a curadoria de Eduardo Bastos, em 2024, teremos novos grupos e artistas de forró nas nossas redes! Fiquem ligados.