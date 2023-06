São João bom é na roça com milho, canjica e amendoim

Baú do Marrom Junino. Crédito: Ilustração Eduardo Bastos

O Baú do Marrom de hoje está saudosista. Marrom (@marromtvoficial) relembra a infância na roça de seu pai, em Serrinha. Colher milho e laranja do pé, fazer a canjica, brincar no mato eram as atividades que deixavam o Marromzinho feliz. Isso pode ser comum para quem mora na roça. Mas quem vive em centros urbanos, o São João é a época de se reconectar com a criança interior.

