FESTA JUNINA

São João das Crianças anima o Parque Costa Azul em Salvador

No sábado (22), a festa começa com o espetáculo “São João chegou” com Musiclauns, seguido pelo mágico Lorran com uma apresentação lúdica. O dia se encerra com o “Arraiá do Stripulia”, garantindo muita música e dança para os pequenos.