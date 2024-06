TRADIÇÃO

São João de Salvador está entre os 10 mais procurados do país, aponta levantamento

Segundo estudo, todos os municípios que aparecem entre os 10 mais procurados pelas festividades juninas são do Nordeste

Publicado em 14 de junho de 2024 às 17:33

São João no Centro Crédito: Anderson Moreira

As festas juninas são uma tradição vibrante no Brasil, especialmente na Região Nordeste, onde as celebrações ganham uma dimensão grandiosa e única. Em maio deste ano, um estudo realizado pela agência Conversion, utilizando a ferramenta de SEO Ahrefs, revelou as festividades mais pesquisadas no Google durante o mês. Salvador ocupa a 10ª posição entre as mais procuradas.

As buscas por passagens aéreas e rodoviárias também tendem a aumentar significativamente, impulsionadas pela expectativa destes festejos. No último ano, o Ministério do Turismo projetou a participação de 26,2 milhões de pessoas e a arrecadação de cerca de R$ 6 bilhões pelo país. Para este ano, estima-se que o número pode aumentar consideravelmente.

Ranking das 10 cidades mais procuradas no São João Crédito: Divulgação

Confira o ranking dos dez municípios nordestinos com as festas juninas mais procuradas

Campina Grande (PB): Liderando o ranking das mais procuradas, ela é conhecida como o "Maior São João do Mundo". A festa junina de Campina Grande, na Paraíba, é famosa por sua grandiosidade e diversidade de atrações. Realizada entre 29 de maio e 30 de junho, no Parque do Povo de forma gratuita, a celebração conta com shows de grandes artistas, quadrilhas juninas, comidas típicas e diversas atividades culturais.

Caruaru (PE): Caruaru, em Pernambuco, disputa com Campina Grande o título de maior festa junina do Brasil, e está em segundo lugar nas pesquisas do Google. Conhecida como a "Capital do Forró", Caruaru oferece uma experiência autêntica com suas quadrilhas, bacamarteiros e comidas locais. A festa acontece durante 72 dias, de 19 de abril a 29 de junho, no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, com uma programação que inclui shows de forró, apresentações culturais e feiras de artesanato.

Aracaju (SE): O São João de Aracaju, em Sergipe, é uma celebração vibrante que acontece no Arraiá do Povo e Vila do Forró, na Orla da Atalaia, e na Rua São João, a partir de 1° de junho. Com shows de artistas locais e nacionais, quadrilhas juninas e um festival gastronômico, a festa atrai turistas de diversas partes do país. Em 2024, a cidade espera um grande fluxo de visitantes para aproveitar as atrações juninas.

Maracanaú (CE): Maracanaú, no Ceará, realiza uma das maiores festas juninas do estado. Com o tema "O São João do Ceará", a festa de 2024 promete ser memorável, com apresentações de quadrilhas, shows de forró e atividades culturais. O evento ocorre entre os dias 31 de maio a 23 de junho, em um espaço especialmente preparado para receber os festejos juninos.

Recife (PE): O São João de Recife é celebrado em 14 polos espalhados pela cidade, incluindo o Sítio Trindade, local tradicional das festividades. A programação de 2024 inclui 20 dias de festa, entre 11 e 30 de junho, com shows de grandes nomes do forró, quadrilhas juninas e uma rica oferta de comidas típicas.

Petrolina (PE): O São João de Petrolina, que ocorrerá de 14 a 24 de junho no Pátio de Eventos Ana das Carrancas, reunirá cerca de 50 atrações musicais. A festa, com o tema "Viva a nossa Arte", espera atrair 40 mil turistas e movimentar mais de R$ 300 milhões na economia local. A programação também inclui eventos como vaquejada, concursos de quadrilhas e festivais de sanfoneiros.

Natal (RN): O São João de Natal é normalmente marcado por festividades na Arena das Dunas, com shows de forró, apresentações de quadrilhas e comidas típicas. Além disso, também no Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Mossoró lançará o "Mossoró Cidade Junina” 2024 no dia 23 de abril, contando com o tradicional "Pingo da Mei Dia".

Arcoverde (PE): A programação do São João de Arcoverde 2024 foi divulgada e o evento ocorrerá de 18 a 28 de junho. A festa contará com mais de 800 mil visitantes, gerando cerca de 5 mil empregos e movimentando aproximadamente R$ 60 milhões de reais na economia local. O tema das festividades é “As mãos que produzem artes plásticas e artesanato no Portal do Sertão, viram vitrine na melhor festa de São João!”.

João Pessoa (PB): As festividades do São João de João Pessoa incluem apresentações culturais de quadrilhas e trios de forró espalhadas por polos na cidade, como feiras e mercados públicos. As principais apresentações musicais acontecerão no Parque da Lagoa, com um palco dedicado à cultura popular e outro principal. O Festival de Quadrilhas Juninas ocorrerá de 11 a 14 de junho no estádio Almeidão

Salvador (BA): O São João de Salvador terá 12 dias de shows gratuitos, de 13 a 15 de junho, 21 a 24 de junho e 28 de junho a 2 de julho, no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe. Além dos shows, haverá eventos culturais em bibliotecas e centros sociais urbanos. A expectativa é atrair 1,7 milhão de visitantes e gerar R$ 2 bilhões na economia.