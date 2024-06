EM CLIMA DE SÃO JOÃO

Soteropolitanos deixam compras da ceia junina para última hora; amendoim está 66% mais caro

Feira de São Joaquim ficou lotada nesta sexta (21)

Raquel Brito

Publicado em 21 de junho de 2024 às 15:43

Clientes movimentam a Feira de São Joaquim nas compras de produtos juninos Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Com o São João na porta, sempre há aqueles que correm para garantir os ingredientes dos quitutes antes do pico de agitação do feriado. Na Feira de São Joaquim, não é diferente: na manhã desta sexta-feira (21), consumidores com sacos carregados e vendedores com carrinhos cheios de produtos dividiam com dificuldade o espaço do comércio.

Foi o caso de Roberto Luiz, de 45 anos. O cabista tirou a manhã após o trabalho para riscar todos os itens da lista junina. Nas sacolas, já havia milho, amendoim e aipim. Enquanto falava com a reportagem, ele avaliava cuidadosamente as laranjas.

“Vim pegar logo tudo, porque volto ao trabalho só na terça-feira e não quero fazer outra viagem. Estou aproveitando que o preço está normal para o mês de junho. Falta só pegar os fogos das crianças, que também vou ver aqui”, disse.

Apesar da alegria de Roberto Luiz, quem saiu para comprar os alimentos juninos na sexta-feira encontrou os produtos preferidos do período junino com preços maiores que o normal. O aumento já era esperado, por conta do São João. Em São Joaquim, a unidade do milho chega a R$1,50, crescimento de 50% em relação aos dias normais. Já o aipim e o carimã triturados, ideais para bolos, por exemplo, tiveram um aumento médio de R$2, chegando a R$10 por um saco de 500g.

Mas, o que os clientes mais sentiram no bolso foi o preço do amendoim. Segundo os comerciantes, a saca de 50 quilos, que costumam comprar dos produtores por, em média, R$150, agora chega a custar R$400. Isso faz com que eles precisem passar o aumento para os consumidores finais.

Antônio Santana trabalha há 47 anos na feira. Mesmo com muitos feriados de São João na conta, ele disse ter se assustado ao ver o preço do amendoim no início deste mês. “Nunca comprei amendoim nesse preço desde que comecei. A gente não perde produtos, porque o pessoal quer muito comprar, mas precisamos repassar esse custo a mais”, explicou. Na barraca dele, dois quilos do produto saem por R$25. Em dias normais, a mesma quantidade custaria R$15, o que representa um salto de 66,6%.

O preço alterna de acordo com o tamanho dos recipientes que servem de medida. Os menores custam R$10 e os maiores podem chegar a R$25. Além dos recipientes (geralmente, potes de manteiga) como forma de mensurar o valor, há também as sacas fechadas, que chegam a custar R$70.

Não muito distante, em outra barraca, um consumidor tentava negociar com o vendedor pelos amendoins. “Por R$55, levo duas”, arriscou, apontando para a saca de R$70. Diálogos como esse são comuns pela feira. Foi por isso que, antes de comprar seus ingredientes, a recepcionista Tatiana Rodrigues passou de ponto em ponto para pesquisar os preços e tentar a sorte com os descontos.

“Esse é o único horário que tive para vir. Vim com meu marido e estamos pesquisando para não pagar mais caro. Pretendo pegar tudo ainda hoje e correr para o trabalho”, contou.

De chapéu de palha na cabeça, o vendedor ambulante Jair Ribeiro, 53, tirou a manhã para assumir o papel de cliente. Por R$25, ele garantiu o amendoim para todo o feriado e estava prestes a comprar a massa para o quitute indispensável na sua mesa durante o São João: o bolo de carimã.

“São João é tradição, não pode passar em branco. Então vai ter o bolinho, um amendoim. O milho já está em casa, então estou vendo só o que falta para agradar a família”, disse.

Funcionamento

Quem ainda não foi às compras para o São João e quer se organizar, tem o fim de semana e o feriado para ir atrás dos ingredientes na Feira de São Joaquim. Confira os horários de funcionamento do mercado:

Sábado (22): das 5h às 18

Domingo (23): das 5h às 15

Segunda (24): das 6h às 13

