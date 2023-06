Tradições peculiares: Conheça o Arraiá do Mochilão, da cidade de Iaçu

Pequenas cidades baianas celebram a tradicional festa de São João com manifestações culturais que resgatam contextos históricos, unem a população e potencializam a economia dos municípios, que celebram o principal evento do calendário no mês de junho. Conhecendo um pouco mais dos festejos pelo interior da Bahia, o CORREIO reuniu algumas tradições juninas peculiares de municípios baianos.



No podcast Só Se Ouve na Bahia, a repórter Isis Cedraz narra como surgiu o Arraiá do Mochilão, na cidade de Iaçu, centro-norte da Bahia. A policial militar Mara Lizandra conta, com detalhes, sobre essa diferente tradição baseada na estrada ferroviária da região. Confira o episódio nas plataformas digitais Spotify, Amazon Music e Google Podcasts.