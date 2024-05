HISTÓRIA

Trezena de Santo Antônio completa 430 anos em Salvador

Primeira capela em homenagem ao santo português foi instaurada na capital baiana em 1594

Millena Marques

Publicado em 31 de maio de 2024 às 06:30

Altar da paróquia Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Todos os anos, desde 1961, dona Dinorá Rodrigues participa da trezena de Santo Antônio na paróquia do bairro que recebe o nome do santo português, no Carmo, em Salvador. A ele, a aposentada de 94 anos atribui milagres e pede pela vida dos familiares. Uma das mais populares do estado, a devoção completa 430 anos de história na capital baiana em 2024.

Foi em 1648 que a comunidade de Santo Antônio Além do Carmo se tornou paróquia. No entanto, a primeira capela em homenagem ao santo foi instaurada no bairro anos antes, em 1594, erguida por Cristóvão de Aguiar Daltro. Segundo o atual pároco da igreja Jailson de Jesus, o templo foi o primeiro atribuído à devoção a Antônio no Brasil. Naquele mesmo ano, os primeiros festejos foram realizados no mês de junho.

“A primeira igreja foi construída neste lugar aqui [no Largo de Santo Antônio]. Ela foi reformada e ampliada até chegar à condição atual. A devoção de Santo Antônio veio de Portugal. As famílias já celebravam Santo Antônio. Quando foi construída a primeira igreja, a devoção, então, foi ganhando o contorno mais público”, explica o religioso.

Dinorá Rodrigues Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Forte de fé

Relatos históricos apontam que a igreja primitiva foi reformada pela primeira vez no início do século XVII, quando holandeses invadiram a cidade e ocuparam o templo.

Em 1638, na segunda tentativa holandesa de conquistar Salvador, a igreja é citada como uma fortificação, reformada para constituir um baluarte da defesa da cidade. Embora seja conhecido por muitos como santo casamenteiro, a devoção ao santo é intensificada na cidade no século XVIII, por pessoas que tinham contato com o mar e com atividades comerciais.

“Com a construção das igrejas aqui na cidade, especialmente da Igreja de Santo Antônio da Barra ou outros templos que também lembravam Santo Antônio, como a própria igreja de São Francisco de Assis, a tradição aumenta e Antônio passa a ser um santo cultuado por diversas pessoas. Além de ser patrono de causas privadas”, explica o historiador Rafael Dantas.

A relação com os casamentos, na verdade, não é atribuída diretamente à vida de Santo Antônio, mas surgiu porque, dentro do período da trezena, de 1° a 13 de junho, é celebrado o Dia dos Namorados, no dia 12. “Os namorados iam até a Igreja de Santo António e pediam benção de Santo Antônio pelo namoro e para que o relacionamento chegasse a um matrimônio, que o amor fosse confirmado. Daí veio a tradição”, diz padre Jailson. Ao longo dos anos, a devoção tomou conta de todo o estado, sendo passada de geração em geração. É comum, na Bahia, encontrar pinturas, imagens e quadro em homenagem ao santo.

Amor e devoção

"Isso mostra a força da tradição ao longo do tempo. Minha avó, por exemplo, no Recôncavo da Bahia, tinha no seu altar várias pinturas e fotografias de Santo Antônio”, diz Dantas.

Questionada sobre como a devoção pessoal começou, dona Dinorá evita citar um ano específico e diz que “desde menina”. A certeza é a fé no santo. “Ele é muito milagroso, muito maravilhoso. Meu marido perdeu a aliança uma vez, quando foi ao interior. Eu disse: ‘Santo Antônio vai mostrar que você não perdeu essa aliança’. Quando ele abriu a sacola da viagem, que tirou a primeira peça, a aliança caiu”, conta.

Por outro lado, a aposentada Maria Cristina Viana, 60 anos, lembra bem de como foi encantada pela devoção. Há 24 anos, ela começou a participar dos encontros religiosos na Igreja Santo Antônio Além do Carmo, onde o filho integrava uma irmandade. Mas foi em 2018 que o carinho pelo santo aumentou. Maria Cristina ficou 15 anos aposentada por acidente de trabalho. Entre 2017 e 2018, a bancária teve o benefício cortado e só o conseguiu de volta após a intercessão a Santo Antônio. "Uma amiga começou a conversar com Santo Antônio, dizendo que eu precisava da resposta rapidamente. Ela disse ouviu ele dizer que a situação seria resolvida no dia 15”, conta. Segundo Cristina, o resultado saiu no final do dia citado pela amiga. “A gente começa a se apegar, não tem quem não se apegue”, afirma.

Maria Cristina Viana Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio da Sicoob.