Trio Buruá: conheça a banda que tem nome inspirado nos povos originários e em Luiz Gonzaga

Eles são uma das bandas apresentadas na edição 2024 do projeto Sobe o Som , do jornal Correio

Eduardo Bastos

Publicado em 23 de junho de 2024 às 11:35

Projeto do Correio dá visibilidade às bandas juninas desde 2021 Crédito: Eduardo Bastos/Correio

O Trio Buruá (@trioburua ) começou a tocar em 2014, quando o sanfoneiro, influenciado por seu contato inicial com a sanfona durante uma peça de teatro entre 2012 e 2014, decidiu formar o grupo com o triangulista Marcel Morón. Em 2017, o zabumbeiro Cândido se juntou à formação, que permanece a mesma até hoje. O nome "Buruá" vem dos povos indígenas Kanamari, falada no sudoeste do Amazonas, e significa "Lua", apelido de Luiz Gonzaga.

Suas principais influências musicais são Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Trio Nordestino. Focados na preservação do forró tradicional, também desenvolvem um repertório autoral com composições como "Tome Forró", que celebra o ritmo e a dança do forró, e é o lançamento de 2024; "Em Nome da Fé", que aborda diversas formas de fé; e "Dengo Bão", sobre a rotina de alguém que, mesmo cansado do trabalho, encontra energia para brincar com os filhos. O Trio Buruá já se apresentou em diversos eventos importantes de forró, campanhas institucionais e grandes empresas da Bahia. Na segunda-feira (24), a banda também se apresentará no São João das Crianças, no Parque Costa Azul. Confira a agenda completa em suas redes sociais.

