Vai viajar? Saiba onde ainda é possível deixar seu pet

Breve levantamento do CORREIO encontrou poucos hotéis com vagas abertas para pets à antevéspera do feriado. Crédito: Reprodução/Shutterstock

No São João, muitas pessoas deixam suas casas em Salvador rumo ao interior do estado, onde estão concentradas as grandes festas do período. Mas, por questões como a dificuldade no transporte e a prejudicialidade do ruído de fogos de artifícios, algumas das que são tutoras de animais de estimação precisam recorrer a serviços de hospedagem para os bichinhos.



Em breve pesquisa feita pelo CORREIO, foi encontrado apenas um local na capital e região metropolitana (RMS) com vagas disponíveis nesta quinta-feira (22), antevéspera do feriado: trata-se da Felina Clínica para Gatos, localizada na Rua Archibaldo Baleeiro, 85, Rio Vermelho.

Lá, os valores variam de acordo com o período de permanência: a diária custa a partir de R$ 83,49, que é um valor referente a um período de 16 a 30 dias; períodos menores, como de quatro a 15 dias, saem a 110 reais, a diária. O pagamento pode ser feito com cartões de débito e crédito, por transferência bancária ou em espécie.

"Os nossos hóspedes ficam acomodados em gatis individuais. Temos cromoterapia, musicoterapia e protocolos de horários para que eles possam sair do gatil e caminhar e brincar um pouco no ambiente", detalha a clínica.

Seu horário de funcionamento é das 8h às 20h entre segunda e sexta, e das 8h Às 17h aos sábados, domingos e feriados. Os telefones para contato são: (71) 3347-7203 e 98309-1697.

Escassez para cães

A essa altura do campeonato, uma das poucas — se não a única — saída para tutores de cães é a plataforma DogHero. Por meio dela, é possível encontrar anfitriões ou pet sitters — 'babás de pet' — perto da região onde você mora, com valores que podem variar de 20 a 200 reais por noite. Para usufruir do serviço, é necessário ter cadastro na plataforma.

Três dos hotéis caninos encontrados pela reportagem já tinham encerrado a oferta de vagas até no máximo a terça-feira (20). As referidas empresas argumentam que é necessário que os cachorros passem por um período de avaliação e adaptação, devido ao fato de ficarem soltos, em convivência uns com os outros, durante a hospedagem.

"Além disso, o São João, depois do Réveillon, é o feriado que tem maior demanda. E, como a gente tem creche também, a prioridade é sempre dos cães já conhecidos", explica a Camila Botto, sócia do Club do Focinho, que costuma comportar até 40 animais em suas duas unidades, em Piatã e Lauro de Freitas.