FESTA JUNINA

Veja onde os grandes artistas vão se apresentar na BA na festa de São Pedro

Quem não pode aproveitar o São João ou curtiu a festa e está com gostinho de quero mais terá mais um fim de semana para curtir as grandes atrações. Pelo menos 72 cidades baianas terão shows no próximo fim de semana para celebrar São Pedro, comemorado em 29 de junho. Nas grandes estão nomes de peso como Wesley Safadão, Calcinha Preta, Simone Mendes, Xand Avião, Flávio José, e outros. Confira abaixo.