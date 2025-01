saúde

10 dicas para identificar um relacionamento abusivo

Ao reconhecê-los precocemente, você está se protegendo e dando a si a chance de reverter a situação antes que ela se agrave

Pode ser uma “brincadeira” sobre sua aparência ou uma crítica disfarçada de preocupação, como se seu parceiro estivesse apenas tentando te ajudar. Porém, com o tempo, essas ações vão se acumulando, e você começa a se sentir culpada, insegura e isolada, sem perceber que sua liberdade está sendo roubada, pouco a pouco. >

O abuso emocional muitas vezes vem disfarçado de amor, cuidado ou até de ciúme “protetor”, fazendo com que você duvide de si e de suas próprias necessidades. Quando você começa a se sentir responsável por todos os problemas do relacionamento, ou quando se vê afastada de suas amizades e familiares, é hora de refletir profundamente sobre o que está acontecendo. >

Sinais de um relacionamento abusivo

Em muitos relacionamentos, o abuso emocional não é algo que se revela logo de cara. Muitas vezes, ele começa disfarçado de boas intenções, com gestos que parecem carinhosos ou preocupados, mas que têm como objetivo controlar e minar sua autoestima. >

No início, tudo pode parecer normal, até mesmo afetuoso, mas com o passar do tempo, esses comportamentos vão ficando mais intensos – e o mais perigoso: mais difíceis de identificar como abuso. É importante entender que, ao reconhecer esses sinais precocemente, você está se protegendo e dando a si a chance de reverter a situação antes que ela se agrave. >