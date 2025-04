saúde

11 alimentos para aumentar os níveis de vitamina D no organismo

Esse nutriente ajuda a regular o sistema imunológico e contribui para a saúde mental

Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A vitamina D é essencial para a saúde óssea e desempenha um papel importante na absorção do cálcio, sendo fundamental na prevenção de doenças como raquitismo em crianças e osteoporose em idosos. Quando presente em níveis adequados, ela também regula o sistema imunológico e contribui para a saúde mental e o bem-estar emocional. >

“A vitamina D melhora a capacidade do corpo em combater infecções, auxilia na absorção de cálcio, fósforo e minerais importantes para a saúde óssea, previne distúrbios do humor , como depressão e ansiedade, assim como doenças crônicas — entre elas, cardiovasculares, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer”, explica a Dra. Jackeline Barbosa, vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, indústria farmacêutica líder e referência em fitoterápicos no Brasil. >