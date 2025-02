saúde

3 benefícios do bife de fígado para a saúde

Rico em vitamina A e ferro, essa proteína garante uma alimentação nutritiva

1. Fonte de ferro

2. Rico em vitaminas

O fígado contém diversas vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo, como vitamina A e do complexo B (especialmente B12) e ácido fólico. Elas desempenham papéis importantes em diversas funções do corpo, como saúde da visão, sistema nervoso, produção de energia e formação do DNA. >

3. Proteínas de alta qualidade

O fígado fornece aminoácidos essenciais para a construção e reparação dos tecidos do corpo. As proteínas são importantes para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da massa muscular. >

Cuidados com o consumo do fígado

Conforme a nutricionista Tatiane Araújo, doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, indivíduos com alimentação rica em vitamina A ou com condições hepáticas devem moderar o consumo de fígado para evitar hipervitaminose. Pacientes com gota também precisam ter cautela, pois o alimento pode ter efeitos negativos. Gestantes também precisam consumi-lo com cuidado e com acompanhamento de um nutricionista. >