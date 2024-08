SANTO REMÉDIO

3 formas de usar o alho e seus benefícios para a saúde

O alho, um ingrediente presente em diversas cozinhas ao redor do mundo, é muito mais do que um simples tempero. Com uma rica composição nutricional e propriedades medicinais, ele se destaca como um alimento funcional, capaz de trazer diversos benefícios para a saúde – tanto é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de 2 g a 5 g de alho cru por dia.