3 hábitos que ajudam a combater a gordura localizada

Especialista explica os fatores que contribuem com o acúmulo em diferentes regiões do corpo

Portal Edicase

Publicado em 18 de junho de 2025 às 11:09

Bons hábitos contribuem para o equilíbrio hormonal, o que favorece a queima da gordura localizada Crédito: Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock

A gordura localizada geralmente se acumula em diferentes regiões do corpo, como braços, flancos, coxas, quadris e até nas costas. Resistente a dietas e exercícios físicos, elas podem ser causadas por fatores genéticos e hormonais. >

Conforme explica a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS, esse tipo de gordura, também chamada de gordura subcutânea, é mais difícil de ser queimada porque o corpo a utiliza como fonte de energia apenas como última opção. >

Acúmulo de gordura em homens e mulheres

A região do acúmulo de gordura em homens e mulheres é diferente. “Elas acumulam mais gordura entre as pernas e na região de glúteos e quadril, enquanto eles tendem a ter mais na região abdominal e flancos”, diz a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia. Segundo a médica, o que justifica esse acúmulo é a diferença do estilo de vida que cada um vive, os hormônios e a genética. >

Desequilíbrio hormonal em homens pode favorecer a gordura localizada

O desequilíbrio hormonal pode bagunçar um pouco as áreas de acúmulo de gordura. “Homens com menos testosterona apresentam mais gordura no peito, na região de tórax e na região de braço. Esse tipo de biotipo é de homens que produzem menos testosterona por conta da gordura. À medida que ele vai perdendo peso, essa testosterona vai se regularizando e vai diminuindo a gordura localizada na mama”, explica a Dra. Deborah Beranger. >

Hormônios desregulados em mulheres influenciam na gordura localizada

Os hormônios desregulados nas mulheres também podem influenciar no acúmulo de gordura. “As mulheres que têm um estrogênio alto tendem a ter mais gordura no quadril. Por isso que, na menopausa , quando a mulher diminui a produção de estrogênio, ela deixa de ter o acúmulo no quadril e passa a ter o acúmulo no corpo parecido com o do homem, que tende a acumular mais no abdômen por falta de estrogênio”, afirma a médica. >

Confira alguns hábitos e alimentos que ajudam a combater a gordura localizada : >

1. Consumir alimentos termogênicos

O acompanhamento adequado, a alimentação balanceada e a prática de exercícios podem ajudar a reduzir a gordura localizada em certas áreas. Além disso, alguns alimentos específicos, como os termogênicos — entre eles pimenta, gengibre, canela, café e chá-verde — podem contribuir para acelerar esse processo. >

“Isso porque esses alimentos aumentam discretamente a termogênese, acelerando o metabolismo e melhorando o processo digestivo. Mas não pode haver a ilusão de que esses alimentos irão ‘derreter’ a gordura, pois isso não acontece”, diz a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). “A perda de gordura localizada se dá pelo emagrecimento em déficit calórico, ou seja, comendo menos calorias do que se gasta”, acrescenta. >

Musculação ajuda a queimar calorias e a reduzir a gordura localizada Crédito: Imagem: NassornSnitwong | Shutterstock

2. Fazer musculação e se alimentar corretamente

Os exercícios físicos e os bons hábitos também contribuem para melhorar o equilíbrio hormonal. Além disso, a prática de musculação auxilia na queima de calorias e, consequentemente, na redução da gordura abdominal. >

“Mas também precisamos melhorar o estilo de vida e a qualidade da alimentação, reduzir o consumo de álcool e gorduras, evitar tabagismo e alimentos processados e ultraprocessados, aumentar a atividade física e cuidar do nosso padrão de sono”, recomenda a Dra. Deborah Beranger. >

3. Melhorar a qualidade do sono

Dormir mal, por exemplo, pode aumentar o risco de resistência à insulina, problema que pode causar o acúmulo de gordura na região dos ombros e do quadril. “A insônia aumenta também a adrenalina e o cortisol, o que também faz oestresse crescer. Além disso, aumenta os hormônios que são responsáveis por estimular o centro da fome, gerando compulsão alimentar queacarreta maior acúmulo de gordura e sobrepeso”, diz a Dra. Deborah. >

Tratamentos especializados em clínicas médicas

Para reduzir as gorduras localizadas também existem opções seguras de serem realizadas em clínicas médicas. Segundo a Dra. Cláudia Merlo, a aplicação de substâncias redutoras de células de gordura é uma boa opção. O tratamento consiste na aplicação subcutânea (na camada de gordura) de medicamentos que causam degradação na molécula de gordura. >

A Dra. Cláudia ainda indica a técnica de HIFEM+ com a tecnologia do EmSculpt Neo, aparelho de body shaping não invasivo, que atua com benefícios de queima de gordura e hipertrofia do músculo por meio do tratamento. “[…] A tecnologia HIFEM+ contrai as fibras musculares em intensidades que não são alcançáveis durante os exercícios físicos voluntários”, explica. >

Para melhorar o redesenho corporal, há lipoaspiração. “Em suma, a lipoaspiração remove o excesso de gordura localizada, visando melhorar o contorno corporal. Este procedimento é realizado por meio de um instrumento chamado de cânula, que é ligada a um aparelho de sucção para que ocorra a aspiração da gordura . No entanto, a técnica pode ser feita de diversos modos”, sintetiza o cirurgião plástico Dr. Tácito Ferreira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. >