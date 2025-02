saúde

4 atividades para potencializar o desempenho de corredores

Veja opções que ajudam a complementar o treino para prevenir lesões e melhorar a performance

As corridas de rua ganham mais adeptos a cada ano. De acordo com dados da Tickets Sports, o número de participantes no Brasil teve um aumento de 20% entre 2022 e 2023. Embora correr seja uma atividade simples e acessível, é importante complementar os treinos com outras modalidades para prevenir lesões e melhorar a performance. Abaixo, confira algumas opções! >