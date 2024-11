5 alimentos benéficos para a saúde do homem

Veja como o cuidado com a alimentação é essencial para a prevenção de doenças

A alimentação é um dos pilares para quem busca uma vida mais equilibrada. Pequenas mudanças no cardápio podem contribuir para um corpo mais saudável, auxiliando na prevenção de diversos problemas de saúde. Em novembro, o movimento do Novembro Azul destaca a necessidade de discutir temas como a prevenção de doenças que afetam diretamente os homens, principalmente o câncer de próstata, que registra altas taxas de incidência no Brasil.

Abaixo, confira alguns alimentos que podem ajudar no cuidado com a saúde do homem e no fortalecimento da imunidade ao longo do tempo.