saúde

5 benefícios da ameixa para a saúde

Esse alimento é rico em compostos bioativos que podem contribuir para o bem-estar do organismo

Portal Edicase

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 19:01

A ameixa é uma opção versátil que combina sabor e uma riqueza de nutrientes importantes Crédito: Imagem: Alexandr Vorobev | Shutterstock

Com cores vibrantes e sabor marcante, a ameixa é uma fruta originária de regiões temperadas, amplamente cultivada em todo o mundo. Suas variedades, que vão da ameixa europeia à japonesa, oferecem texturas e doçuras diferentes, conquistando paladares de culturas distintas.

Além de sua popularidade na culinária, essa fruta desperta interesse por seus componentes únicos, que têm sido associados a efeitos positivos para o organismo.A seguir, confira 5 benefícios da ameixa!

1.Tem efeito laxante suave

Um dos benefícios mais conhecidos da ameixa é a sua ação em casos de constipação. Em pesquisa publicada na revista Nutricion Research , intitulada “ Prune juice has a mild laxative effect in adults with certain gastrointestinal symptoms “, os pesquisadores identificaram um efeito laxante do suco de ameixa em adultos com sintomas gastrointestinais leves devido às fibras da fruta. Durante o período de consumo de suco, os participantes relataram uma redução significativa nos dias com dificuldade para evacuar (1,3 dias por semana contra 1,7 no período de base).

O mesmo estudo também mostrou que o suco de ameixa pode atuar na consistência das fezes, promovendo evacuações mais fáceis. Isso é possível devido à combinação de fibras solúveis e insolúveis presentes na fruta, que ajudam a aumentar o volume e a suavizar as fezes.

2. Fortalece o sistema imunológico

A ameixa é uma excelente aliada para fortalecer o sistema imunológico, principalmente por ser rica em vitamina C, um nutriente essencial para estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis por defender o organismo contra infecções e doenças. Além disso, a vitamina C age como um poderoso antioxidante, ajudando a neutralizar os radicais livres que podem enfraquecer as células do sistema imunológico.

3. Ajuda a aliviar processos inflamatórios relacionados à menopausa

De acordo com o estudo publicado no The Journal of Nutrition , intitulado “ Prune Consumption Attenuates Proinflammatory Cytokine Secretion and Alters Monocyte Activation in Postmenopausal Women: Secondary Outcome Analysis of a 12-Mo Randomized Controlled Trial: The Prune Study “, o consumo diário de ameixas (50 – 100 g) por 12 meses foi associado à diminuição da atividade de células que promovem inflamação, um problema comum na menopausa .

A ameixa tem grande concentração de fibras e compostos fenólicos que podem ajudar no controle do colesterol e do peso Crédito: Imagem: VH-studio | Shutterstock

4. Aliada no controle do colesterol

Um estudo publicado na revista Pakistan journal of pharmaceutical Sciences , de título “ Evaluation of therapeutic potential and anti-hyperchlostrolemic effects of prunes in albino rats: An experimental study ” analisou o impacto das ameixas em ratos albinos com colesterol alto. Os resultados mostraram que o consumo da polpa da fruta durante dois meses reduziu significativamente os níveis de LDL (colesterol ruim), aumentou os níveis de HDL (colesterol bom) e ainda contribuiu para a perda de peso nos animais.

Os pesquisadores atribuem esses benefícios à alta concentração de fibras e compostos fenólicos presentes nas ameixas, que ajudam a combater a oxidação do colesterol LDL, um fator de risco crítico para doenças cardiovasculares . Embora o estudo tenha sido realizado em animais, ele indica o potencial das ameixas como um alimento funcional que pode beneficiar a saúde humana, especialmente em pessoas com níveis elevados de colesterol ou em risco de doenças do coração.

5. Apresenta propriedades antioxidantes

As ameixas são conhecidas por sua riqueza em compostos bioativos com propriedades antioxidantes, incluindo polifenóis e antocianinas. Esses antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo, moléculas instáveis que podem causar danos às células e contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças.

De acordo com uma revisão sistemática publicada em Biomedicine & Pharmacotherapy , intitulada “ Cancer protective effects of plums: A systematic review “, as ameixas possuem potentes antioxidantes que combatem radicais livres e inibem o crescimento de células cancerígenas.

Os dados incluem 49 estudos laboratoriais, 3 estudos em animais e 2 estudos clínicos que demonstraram o impacto positivo das ameixas na redução de células cancerígenas, com destaque para o câncer de cólon. Apesar dos resultados promissores, a revisão destaca que mais pesquisas em humanos são necessárias para confirmar seu potencial como aliado na prevenção e no tratamento do câncer .

Cuidados com o consumo