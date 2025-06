saúde

5 dicas para prevenir a retenção de líquido

Veja como a alimentação pode ser uma aliada importante no controle desse problema

Segundo a endocrinologista Fernanda Parra, alimentação pode ser uma aliada importante no controle do problema. Ela explica que certos alimentos possuem propriedades que ajudam o organismo a eliminar o excesso de líquido de forma natural, como frutas e vegetais com alto teor de água. >