5 dicas para vencer o sedentarismo e praticar atividade física

Especialista explica como os exercícios são importantes aliados na prevenção e tratamento de problemas cardiovasculares

Riscos do sedentarismo

Como os exercícios físicos protegem o coração?

De acordo com o estudo “ Association of Sports Practice in Childhood and Adolescence with Cardiac Autonomic Modulation in Adulthood: A Retrospective Epidemiological Study”, publicado na revista Sports Medicine Open , pessoas que praticam esportes desde a infância têm benefícios permanentes ao coração, como vantagens na modulação autonômica do coração. >