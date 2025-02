saúde

5 sinais que indicam um coração saudável

A ausência de alguns sintomas pode significar que o órgão está funcionando corretamente

Manter o coração saudável é essencial não apenas para prevenir doenças graves, como infartos e hipertensão, mas também para garantir qualidade de vida, energia e bem-estar. Esse órgão vital está envolvido em diversas funções importantes do corpo, como o bombeamento de sangue rico em oxigênio para os tecidos, a regulação da pressão arterial e a eliminação de substâncias tóxicas. >

Dessa maneira, um coração forte e saudável contribui para um organismo equilibrado, melhora a disposição no dia a dia e reduz o risco de complicações que podem comprometer a saúde a longo prazo. “Um coração forte é aquele que consegue sustentar nosso estilo de vida com qualidade e sem limitações. Isso significa prestar atenção aos sinais que indicam se estamos no caminho certo”, explica o cardiologista Marcelo Bergamo. >