SAÚDE

5 sintomas da deficiência de vitamina D e como tratá-la

A manutenção de níveis adequados desse nutriente garante a saúde óssea, a função muscular e o bem-estar mental

Portal Edicase

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 16:00

A deficiência de vitamina D pode causar diversos sintomas Crédito: Imagem: kotoffei | Shutterstock

A vitamina D é essencial para a manutenção da saúde óssea, a regulação do sistema imunológico e o funcionamento adequado do corpo. Ela é principalmente obtida por meio da exposição ao sol, mas também pode ser adquirida por meio de alimentos, como peixes gordurosos, ovos e laticínios fortificados, além de suplementos. A falta desse nutriente pode causar uma série de sintomas que afetam o bem-estar físico e mental.

“A deficiência subclínica de vitamina D, medida pela baixa concentração sérica de 25 OH Vitamina D, é muito comum atualmente, devido à menor exposição solar e uso de filtro solar. O que muitos não sabem é que a famosa ‘vitamina do sol’ é, conceitualmente, um hormônio, em função da capacidade de ser sintetizada integralmente pelo organismo e do fato de ter receptores específicos em diversos tecidos do corpo”, comenta a endocrinologista Thaís Vital.

A seguir, conheça os principais sintomas da deficiência de vitamina D !

1. Fadiga constante

Um dos primeiros sinais de deficiência de vitamina D é o cansaço persistente. A falta desse nutriente afeta a produção de energia no corpo, resultando em fadiga, mesmo após um bom descanso. Isso ocorre porque a vitamina D desempenha um papel fundamental no metabolismo celular, e sua ausência pode comprometer o fornecimento de energia às células.

2. Dor muscular e fraqueza

A vitamina D é essencial para a função muscular, e sua deficiência pode resultar em dores e fraqueza muscular. Isso acontece porque ela está envolvida na absorção de cálcio, um mineral necessário para a contração muscular adequada. Dessa maneira, pessoas com baixos níveis desse nutriente podem sentir dores difusas nos músculos e até dificuldade em realizar tarefas diárias, como subir escadas ou levantar objetos.

3. Dores nos ossos

A saúde óssea depende diretamente da vitamina D, que auxilia na absorção do cálcio e do fósforo, elementos essenciais para manter os ossos fortes. “Seu efeito no metabolismo ósseo consiste em aumentar a absorção duodenal de cálcio e agir diretamente no osso, participando do processo de mineralização […]”, explica Thaís Vital.

Assim, a deficiência desse nutriente pode levar a dores ósseas, especialmente na parte inferior das costas e nas pernas. Quando prolongada, pode, inclusive, resultar em osteomalácia, uma condição que causa enfraquecimento e amolecimento dos ossos.

A vitamina D é um componente crucial para a imunidade do corpo Crédito: Imagem: VectorMine | Shutterstock

4. Baixa imunidade

Esse nutriente tem uma função importante na modulação do sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções. Assim, quando há deficiência de vitamina D , o sistema imunológico pode ficar comprometido, resultando em maior suscetibilidade a resfriados, gripes e outras infecções.

Conforme a farmacêutica Paula Molari Abdo, o sistema imunológico é composto por uma série de células que mantêm a defesa do corpo, protegendo o organismo contra doenças e infecções causadas por agentes externos como bactérias, vírus e parasitas. Quando a imunidade está baixa, o corpo encontra dificuldade para se proteger, deixando o organismo mais exposto às chamadas doenças oportunistas.

5. Depressão e mudanças de humor

A falta de vitamina D também pode impactar a saúde mental. Isso porque baixos níveis desse nutriente estão associados ao aumento dos sintomas depressivos. Isso ocorre porque ele influencia a produção de serotonina, um neurotransmissor que regula o humor. Indivíduos com deficiência de vitamina D podem experimentar sentimentos de tristeza, ansiedade e irritabilidade.

Um estudo do The Journal of Nutrition avaliou que a baixa síntese ou a carência da vitamina D em crianças pode ter relação a problemas de comportamento na adolescência e, posteriormente, em depressão e esquizofrenia em adultos.

“A descoberta de metabólitos da vitamina D no líquido cefalorraquidiano em adultos saudáveis sugere que ela pode desempenhar um papel no desenvolvimento do cérebro e uma ação funcional no sistema nervoso”, complementa Paula Molari.

Como identificar e tratar a deficiência de vitamina D?

O diagnóstico da deficiência de vitamina D pode ser feito por meio de exames de sangue que medem os níveis do nutriente no corpo. Caso apresente algum dos sintomas descritos, é importante procurar orientação médica para confirmar os baixos níveis e discutir as opções de tratamento.