saúde

6 alimentos em pó que devem ser evitados

Entenda como o consumo desses produtos pode prejudicar a saúde

Além de pessoas com restrições alimentares, como intolerância à lactose, alergias às proteínas do leite ou ao glúten, é fundamental que todos verifiquem os ingredientes presentes nos alimentos em pó disponíveis no mercado. >