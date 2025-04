saúde

6 benefícios da planta valeriana para a saúde

Conhecida por suas propriedades calmantes, ela favorece o bem-estar da mente e do corpo

Portal Edicase

Publicado em 3 de abril de 2025 às 17:09

A valeriana é utilizada por seus efeitos relaxantes e calmantes Crédito: Imagem: Lipatova Maryna | Shutterstock

A valeriana ( Valeriana officinalis ) é uma planta medicinal originária da Europa e de partes da Ásia, conhecida por suas flores perfumadas e, principalmente, por suas raízes, que concentram compostos com propriedades terapêuticas. Há anos, ela é utilizada por seus efeitos relaxantes e calmantes, sendo uma das plantas mais estudadas no alívio da ansiedade, estresse e insônia. >

Sua popularidade se deve aos diversos benefícios que oferece ao corpo e à mente, especialmente para quem busca alternativas naturais para melhorar o bem-estar. Inclusive, no Brasil, ela está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). >

A seguir, conheça os principais benefícios da valeriana para a saúde! >

1. Melhora a qualidade do sono

A valeriana é amplamente utilizada como auxílio natural para pessoas que sofrem com insônia ou dificuldade para dormir. Seus compostos ativos atuam sobre o sistema nervoso central aumentando os níveis de GABA (ácido gama-aminobutírico), um neurotransmissor que ajuda a diminuir a atividade cerebral e promove o relaxamento. Com isso, a planta contribui para a indução do sono, reduzindo o tempo necessário para adormecer e melhorando sua qualidade. >

Segundo dados do Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), da Comunidade Europeia (EMA), uma dose do chá valeriana de 30 a 60 minutos antes de dormir, com uma dose anterior no começo da noite, caso necessário, já é o suficiente para ter uma noite de sono tranquila. >

2. Reduz a ansiedade e o estresse

Além de melhorar o sono, a valeriana tem ação ansiolítica , sendo eficaz na redução de sintomas de ansiedade, tensão e estresse emocional. Isso faz com que a planta seja especialmente útil em momentos de agitação ou nervosismo. >

Conforme o estudo “ GABA A receptors as in vivo substrate for the anxiolytic action of valerenic acid, a major constituent of valerian root extracts ”, publicado no Neuropharmacology , o ácido valerênico e o valerenol — compostos presentes na valeriana — atuam no cérebro e ajudam a explicar seus efeitos ansiolíticos (de redução da ansiedade). A pesquisa explica que o ácido valerênico, em especial, atua como um modulador do receptor GABA A, mas de origem natural. >

3. Alivia sintomas da menopausa

Mulheres que passam pela menopausa frequentemente enfrentam ondas de calor, alterações no humor e distúrbios do sono. A valeriana pode ser uma aliada nesse período, atuando como calmante natural e auxiliando na regulação do sistema nervoso. >

Além disso, a planta pode ajudar a diminuir a frequência e intensidade dos fogachos (ondas de calor), conforme o estudo “ The Effects of Valerian Root on Hot Flashes in Menopausal Women ”, publicado no Iranian Journal of Pharmaceutical Research . >

Para chegar a este resultado, os pesquisadores analisaram dois grupos de mulheres entre 45 e 55 anos, que utilizaram cápsulas de 255 mg de valeriana e placebo. Em seguida, a gravidade e a frequência das ondas de calor foram medidas e registradas por meio de questionários e formulários de informações em três níveis. “A gravidade das ondas de calor revelou uma diferença estatística significativa antes e depois do tratamento com valeriana, enquanto essa diferença não foi significativa no grupo placebo”, diz o estudo. >

A valeriana ajuda a aliviar dores de cabeça causadas por tensão muscular e estresse Crédito: Imagem: Snowbelle | Shutterstock

4. Diminui dores de cabeça tensionais

A valeriana tem propriedades relaxantes que ajudam a aliviar dores de cabeça causadas por tensão muscular e estresse. Esse tipo de dor costuma estar relacionado ao acúmulo de tensão nos ombros, pescoço e couro cabeludo. Ao promover o relaxamento dos músculos e atuar no sistema nervoso, a planta reduz a sensibilidade à dor e melhora o conforto. >

5. Alivia os sintomas da tensão pré-menstrual (TPM)

A valeriana também pode ser benéfica para mulheres que sofrem com os desconfortos da tensão pré-menstrual. Entre os sintomas mais comuns da TPM estão irritabilidade, ansiedade, cólicas e alterações de humor — e a valeriana atua diretamente nesses aspectos. Sua ação antiespasmódica pode aliviar as cólicas menstruais, enquanto seu efeito calmante ajuda a estabilizar as emoções. >

Inclusive, no estudo “ The effect of Valerian root extract on the severity of pre menstrual syndrome symptoms ”, publicado no Journal of Traditional and Complementary Medicine , os pesquisadores notaram uma diferença significativa na gravidade média dos sintomas emocionais, comportamentais e físicos pré-menstruais de mulheres que receberam 2 pílulas diariamente (de extrato de raiz de valeriana) nos últimos sete dias do ciclo menstrual durante 3 ciclos. >

6. Relaxa a musculatura e reduz cãibras

A ação relaxante da valeriana se estende também aos músculos do corpo. Por conter substâncias com propriedades antiespasmódicas, ela é indicada para aliviar contrações involuntárias, como cãibras e espasmos musculares. Esses efeitos são especialmente úteis para pessoas que praticam atividades físicas intensas ou que sofrem de dores musculares frequentes. >

Cuidados importantes com o uso da valeriana