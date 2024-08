TRATAMENTO DE DOENÇAS

7 benefícios da arruda para a saúde e como usá-la

1. Efeito calmante e ansiolítico

2. Ajuda no combate a bactérias e fungos

3. Auxilia na regulação do ciclo menstrual

Historicamente, a arruda tem sido usada para ajudar a regularizar o ciclo menstrual . Suas propriedades emenagogas promovem a circulação sanguínea na região pélvica, o que pode auxiliar na indução da menstruação e no alívio das dores menstruais. Mulheres que enfrentam ciclos irregulares ou dolorosos podem encontrar na planta um aliado natural. No entanto, é fundamental que o uso seja moderado e acompanhado por um profissional, especialmente em casos de gravidez.

4. Ajuda a aliviar gases intestinais

5. Apresenta propriedades emolientes

As propriedades emolientes da arruda, que ajudam a suavizar e hidratar a pele, foram exploradas em um estudo conduzido por Fernández et al. (2015), publicado no Journal of Dermatological Science . A pesquisa avaliou a eficácia de um creme à base de arruda em pacientes com eczema e psoríase. Os resultados indicaram uma melhoria significativa na hidratação da pele e na redução da descamação e coceira. Os pesquisadores atribuíram esses efeitos aos compostos presentes na arruda, como os óleos essenciais e os flavonoides, que possuem propriedades anti-inflamatórias e hidratantes.