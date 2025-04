saúde

7 benefícios do cacau para a saúde e como consumi-lo

Considerado um superalimento, ele favorece o organismo e pode ser usado em diferentes receitas

Portal Edicase

Publicado em 15 de abril de 2025 às 11:10

O cacau é uma fruta rica em nutrientes importantes para a saúde Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

O chocolate está presente em nove a cada dez lares no Brasil. De acordo com dados do Kantar WorldPanel , o percentual de famílias que consomem barras e bombons aumentou de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024, evidenciando a forte presença do doce no cotidiano. Além disso, a frequência do consumo semanal também cresceu, passando de 56% para 65% no mesmo período. Esses números mostram que, mais do que um simples alimento, o chocolate é um hábito consolidado na rotina e no paladar da população brasileira. >

O cacau, no entanto, não é apenas um aliado na hora de satisfazer o paladar dos apaixonados por doce. A principal matéria-prima do chocolate tem inúmeros benefícios para a saúde. Prova disso é que o fruto ganhou lugar no seleto grupo de superalimentos — aqueles com alto teor de vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras e outros nutrientes essenciais. >

De acordo com a nutricionista Marcella Oliveira, o consumo do cacau , especialmente em sua forma mais pura, sem adição de açúcares e gorduras, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na redução do risco de doenças crônicas, na melhoria da digestão e no aumento da energia. >

“O cacau é muito mais do que o ingrediente principal de chocolates, bolos e sobremesas. Ele pode ser usado em pratos salgados e drinks. Dessa forma, as pessoas aproveitam os bioativos da fruta, como os flavonoides, que têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e cardioprotetoras, sem exagerar no açúcar”, explica a professora do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição do ecossistema Ânima. >

A lista de benefícios no organismo é ampla e Marcella Oliveira aproveita as celebrações de Páscoa para enumerar as principais vantagens do consumo do cacau. Veja! >

1. Efeito antioxidante

O cacau é uma das fontes mais ricas em antioxidantes, como os polifenóis e os flavonoides, que combatem os radicais livres, reduzem o estresse oxidativo e previnem danos celulares, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas. >

2. Saúde cardiovascular

Os flavonoides presentes no cacau ajudam a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e aumentar a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Além disso, a fruta ajuda na redução dos níveis de colesterol LDL (“ruim”) e aumento do HDL (“bom”). >

O cacau ajuda a promover a sensação de bem-estar Crédito: Imagem: Photoongraphy | Shutterstock

3. Humor e função cerebral

O cacau contém substâncias como a teobromina, a feniletilamina e a anandamida, que estimulam a produção de serotonina e endorfina, promovendo sensação de bem-estar. Os flavonoides também beneficiam a cognição e a memória. >

4. Minerais essenciais

O cacau é rico em minerais como magnésio, ferro, cálcio, zinco e potássio, importantes para a saúde óssea, muscular e do sistema nervoso. >

5. Ação anti-inflamatória

Os compostos bioativos do cacau têm propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir inflamações crônicas no organismo, associadas a diversas doenças. >

6. Proteção da pele

Os flavonoides do cacau podem melhorar a hidratação e a elasticidade da pele, além de protegê-la contra os danos causados pelos raios ultravioletas. >

7. Menos estresse e mais energia

Os efeitos do cacau no organismo, continua a professora do UniCuritiba, incluem a redução do estresse e o aumento de energia. “A teobromina e uma pequena quantidade de cafeína presentes no cacau podem fornecer um leve efeito estimulante e melhorar o estado de alerta. O cacau também ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo relaxamento e bem-estar”, explica. >

Inserindo o cacau na rotina

Com tantas boas notícias a respeito do cacau, a nutricionista Marcella Oliveira alerta: “Estamos falando do cacau puro, e não do chocolate. Chocolates ao leite ou branco, por exemplo, contêm menos cacau e mais açúcar e gordura, o que pode anular muitos desses efeitos positivos.” >

Criatividade não falta na hora de usar o cacau. Confira receitas com a fruta ou o pó na lista de ingredientes e divirta-se descobrindo novos sabores. >

Carne de panela com cacau Crédito: Imagem: Irina Meliukh | Shutterstock

Carne de panela com cacau

Ingredientes

1 kg de patinho cortado em cubos médios

1 colher de sopa de óleo

200 g de cebola picada

3 dentes de alho picados

120 ml de vinho tinto seco

500 ml de tomate sem sementes e picado

2 folhas de louro

1 canela em pau

300 g de batata cortada em cubos

150 g de cenoura cortada em meia-lua

50 g de ervilha congelada

2 colheres de sopa de cacau em pó

Alecrim picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água >

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne, pingando água para não queimar. Acrescente a cebola e o alho e deixe dourar. Junte o vinho para soltar o “agarradinho” do fundo da panela. Adicione o tomate, o louro, o alecrim e a canela. Cubra com água, tampe e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. >

Aguarde a pressão sair, abra a panela e descarte o louro e a canela. Adicione a batata e a cenoura e cozinhe por mais 5 minutos. Junte a ervilha e o cacau, cozinhando até os legumes ficarem macios e o caldo, encorpado. Sirva em seguida. >

Drink cremoso de cacau

Ingredientes

100 ml de polpa de suco abacaxi (pura e descongelada)

1 colher de chá de cacau em pó

Suco de 1 limão-siciliano (opcional, para deixar o drink menos adocicado)

1 colher de chá de coco ralado sem açúcar

2 colheres de chá de melado de cana

5 pedras de gelo

Nibs de cacau a gosto >

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque o suco de abacaxi e o cacau em pó. Bata a mistura com um mixer para misturar bem ambos os ingredientes e deixar a bebida mais homogênea. Em seguida, acrescente o suco do limão-siciliano, o coco ralado e o melado de cana. Adicione o gelo, tampe a coqueteleira e chacoalhe até resfriar a bebida por completo. Coe a mistura e sirva. Se quiser, finalize com nibs de cacau. >

Suco de cacau

Ingredientes

200 g de polpa de cacau congelada

150 ml de água

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

1 colher de café de canela em pó >

Modo de preparo

No liquidificador, bata a polpa do cacau com a água e a canela em pó até ficar homogêneo. Acrescente as frutas vermelhas e bata novamente até ficar homogêneo. Sirva em seguida. >