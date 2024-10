CONFIRA

7 benefícios do chá de melissa para a saúde

Veja como essa bebida pode favorecer o organismo e ajudar no tratamento de doenças

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 16:27

O chá de melissa é benéfico para a saúde Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

A melissa, também chamada de erva-cidreira ( Melissa officinalis ), é uma planta da família Lamiaceae, a mesma da hortelã. Originária da região do Mediterrâneo e do sul da Europa, ela é cultivada há séculos e apreciada por suas propriedades medicinais e seu uso na culinária. Na Grécia Antiga, por exemplo, era associada às abelhas, pois o nome “melissa” significa “abelha” em grego e suas flores atraem esses insetos e são utilizadas na produção de mel aromático.

Além de sua fama como planta terapêutica, essa planta é apreciada pelo aroma fresco, com notas cítricas semelhantes ao limão, o que faz dela um ingrediente popular em chás. Por isso, abaixo, confira 7 benefícios do chá de melissa para a saúde!

1. Reduz o estresse e promove relaxamento

A melissa é conhecida por ser uma planta calmante, por conter citral e o linalol. Essas substâncias atuam diretamente no sistema nervoso central, modulando neurotransmissores como o gaba, responsável por reduzir a atividade cerebral excessiva, promovendo um estado de calma e relaxamento mental.

Conforme uma revisão de literatura publicada na Research, Society and Development , a melissa também pode ajudar no tratamento da ansiedade. “A maior parte dos compostos ativos da planta são encontrados na forma de infusão ou decocção, sendo responsável por 87,3% dos efeitos. A melissa possui uma grande quantidade de compostos bioativos, sendo o citral como composto majoritário, o que comprova o efeito terapêutico para ansiedade.” (Silva et al., 2021)

2. Alivia problemas digestivos

A melissa é utilizada tradicionalmente para melhorar a digestão e combater problemas como gases, inchaço e cólicas. Suas propriedades antiespasmódicas ajudam a relaxar o trato gastrointestinal, facilitando a digestão e aliviando desconfortos estomacais.

Segundo o artigo Medicinal Benefits of Lemon Balm (Melissa officinalis) for Human Health , publicado no World Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences , a planta e suas preparações possui um efeito calmante leve e antiviral, além de auxiliar na melhora do trato digestivo e no relaxamento de espasmos intestinais.

3. Fortalece o sistema imunológico

O chá de melissa possui antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados por radicais livres. Esses compostos estimulam a imunidade, deixando o organismo mais resistente a infecções e doenças sazonais. Incorporar o chá na rotina é uma maneira natural de cuidar da saúde a longo prazo.

4. Ação anti-inflamatória e analgésica

As propriedades anti-inflamatórias da melissa ajudam a reduzir dores e inflamações no corpo, sendo útil em casos de dores de cabeça, cólicas menstruais e desconfortos musculares. Ainda conforme o artigo Medicinal Benefits of Lemon Balm (Melissa officinalis) for Human Health , o óleo essencial, presente nesta planta, demonstrou ter atividades anti-inflamatórias no tratamento de várias doenças associadas à inflamação e à dor.

As propriedades antioxidantes do chá de melissa ajudam a controlar o colesterol Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

5. Ajuda no controle do colesterol

O chá de melissa ajuda a reduzir o colesterol, especialmente o LDL (colesterol “ruim”). Isso se deve às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a proteger os vasos sanguíneos e evitar o acúmulo de gordura nas paredes arteriais.

6. Cuida da saúde da pele

Além de consumir o chá, você pode aplicá-lo topicamente para melhorar a saúde da pele . Suas propriedades calmantes ajudam a reduzir irritações, vermelhidões e acne. Também pode ser utilizado em compressas para acalmar áreas inflamadas e promover a regeneração celular.

7. Ajuda a controlar o herpes labial