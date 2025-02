REVISTA AMERICANA

7 hospitais brasileiros estão entre os melhores do mundo, segundo ranking da 'Newsweek'

Lista, divulgada nesta quarta-feira (26), considera critérios como recomendações de especialistas e satisfação dos pacientes

Estadão

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 23:28

Sete hospitais brasileiros estão entre os 250 melhores do mundo, de acordo com o ranking anual divulgado pela revista americana Newsweek, em parceria com o Statista, empresa global de pesquisa de dados. >

A lista, divulgada nesta quarta-feira (26), considera uma série de critérios, como recomendações de especialistas, satisfação dos pacientes e indicadores de qualidade hospitalar, incluindo a eficácia dos tratamentos e seu impacto na qualidade de vida.>

Além disso, neste ano, a produção científica dos hospitais passou a ser considerada, com foco na quantidade e no impacto das publicações em revistas científicas. No total, a análise abrangeu 30 países, selecionados com base em fatores como qualidade de vida, expectativa de vida, tamanho da população, número de hospitais e disponibilidade de dados. Para chegar aos 250 melhores, mais de 2,4 mil hospitais foram avaliados.>

Na edição de 2025, o Hospital Israelita Albert Einstein se destacou na 22ª posição global, sendo o hospital brasileiro mais bem colocado.>

Para o presidente do Einstein, Sidney Klajner, a instituição atingiu essa classificação devido à sua transformação em um "ecossistema de saúde", que integra ensino, pesquisa e inovação. "Nós entendemos que a geração de conhecimento deve ocorrer por meio de pesquisas que sustentem resultados capazes de beneficiar não só o setor privado, mas também o público e, em alguns casos, a humanidade como um todo. Desde então, nossa trajetória tem sido desenhada nesse sentido", afirma.>

Ele ressalta que uma resposta direta desse foco foi a atuação do hospital durante a pandemia de covid-19, com pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novos tratamentos e protocolos clínicos, progressos em relação a terapias avançadas (como a CAR-T), parcerias com a rede pública e, principalmente, investimento em tecnologia - como inteligência artificial e análise de dados - para otimizar a gestão e aprimorar os tratamentos.>

Além do Hospital Israelita Albert Einstein, outros seis hospitais brasileiros foram destacados no ranking. São eles:>

83º - Hospital Sírio-Libanês (São Paulo/SP)>

O Hospital Sírio-Libanês foi indicado pelo World’s Best Hospitals pela sexta vez. Recentemente, também foi reconhecido como líder no setor de serviços de saúde pelo ranking Merco Empresas 2024.>

"Receber esse reconhecimento é motivo de grande orgulho. Ele reflete o comprometimento diário de nossos profissionais de saúde, equipe assistencial, gestores e administradores em oferecer um atendimento de excelência, inovar em ensino e pesquisa e levar a medicina de ponta além das fronteiras do Brasil. Essa conquista reforça nossa missão de transformar vidas por meio do cuidado e do conhecimento", afirma o diretor-geral do Sírio-Libanês, Fernando Ganem.>

115º - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (São Paulo/SP)>

Referência em alta complexidade, com foco especial em oncologia, cardiologia, neurologia, ortopedia e transplantes, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz aparece pelo quinto ano consecutivo e subiu algumas posições em relação ao ranking anterior.>

"Este reconhecimento ratifica nosso compromisso com a missão de impulsionar o desenvolvimento da saúde, oferecendo atendimento personalizado e focado nos melhores resultados para cada paciente ao longo de toda a sua jornada. Este resultado é fruto do esforço coletivo e da dedicação de nossos colaboradores, assim como do corpo clínico e assistencial do hospital, que se empenham continuamente na evolução da qualidade do cuidado e bem-estar de nossos pacientes," diz José Marcelo de Oliveira, diretor-presidente da instituição.>

127º - Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre/RS)>

Único hospital brasileiro fora do Estado de São Paulo na lista, o Moinhos de Vento figura no ranking da Newsweek pela sexta vez. Além disso, é um dos seis hospitais de referência do País e o único da região Sul a integrar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde.>

"Temos a missão de ser a melhor instituição de saúde do Brasil até o fim desta década. Queremos alcançar esse objetivo não apenas para atender quem nos procura, mas também para liderar transformações na saúde do País, gerando desenvolvimento e sustentabilidade para um futuro melhor para todos", diz Mohamed Parrini, CEO do hospital.>

165º - Hospital Santa Catarina - Paulista (São Paulo/SP)>

Presente no ranking pelo sexto ano consecutivo, o Hospital Santa Catarina - Paulista subiu seis posições em relação a 2024.>

"Esse resultado é motivo de grande orgulho para toda a nossa equipe, que se dedica a oferecer um atendimento de qualidade, com foco em um cuidado seguro e humanizado, colocando o bem-estar do paciente como prioridade. Cada avanço é fruto do trabalho e do compromisso de nossos colaboradores, médicos e parceiros", afirma o diretor-geral do hospital, Rogério Quintela Pirotto.>

202º - Hospital do Coração, o HCor (São Paulo/SP)>

É a primeira vez que o HCor, referência nacional em cardiologia, aparece entre os 250 melhores hospitais do mundo. Neste ano, o hospital também foi indicado ao ranking Top Hospitais Privados em Ortopedia, da própria Newsweek.>

"Nosso trabalho tem como foco o melhor cuidado para cada paciente. Milhares de profissionais trabalham no Hcor, todos os dias, com esse propósito. Alcançar a marca de estar entre os melhores hospitais é a causa do que fazemos. Então, estamos orgulhosos e cientes da nossa responsabilidade de sermos cada vez melhores para cada pessoa que busca por nossos cuidados", diz o superintendente-CEO do Hcor, Fernando Torelly.>

210º - Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o HC-FMUSP (São Paulo/SP)>

Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital das Clínicas, considerado o maior hospital da América Latina, foi a única instituição integralmente pública do Brasil a figurar no ranking global.>