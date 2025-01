SAÚDE

8 alimentos ricos em fibras e antioxidantes para adicionar à dieta

Nutricionista lista benefícios de frutas, alface e grãos

Ela é quem lista alguns alimentos ricos em fibras e antioxidantes que podem ser incorporados no dia a dia. Confira oito deles e saiba por que são vantajosos para uma alimentação saudável e equilibrada:

Frutas vermelhas: ricas em antioxidantes como antocianinas, vitamina C e quercetina, as frutas vermelhas melhoram a função cerebral, combatem o estresse oxidativo, e ajudam no controle glicêmico, favorecendo a saúde cardiovascular e prevenindo doenças neurodegenerativas.