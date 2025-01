saúde

8 alimentos ricos em proteínas para inserir na dieta

Esses ingredientes ajudam no emagrecimento e ganho de massa muscular

As proteínas são essenciais para o funcionamento do corpo humano, pois ajudam na construção da pele, dos músculos, dos ossos e de outros tecidos. Além disso, também auxiliam no processo de emagrecimento, visto que possuem lenta digestão e aumentam a sensação de saciedade.